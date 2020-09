Was Martin Kleinschrodt vor dem Spiel so richtig ärgert

Durch zwei 4:0-Siege hat sich der Fußball-Verbandsligist FSV Hollenbach in der Spitzengruppe der Verbandsliga Württemberg festgesetzt und den zweiten Tabellenplatz erobert. Manager Karl-Heinz Sprügel lobte dabei die „gute Mannschaftsleistung“ und die Dominanz seines Teams. „Wir wollen jetzt sehr gerne nachlegen“, sagt er. „Das wird aber mit Sicherheit schwerer als in den letzten beiden Spielen.“ Die Hollenbacher sind am Samstag (15.30 Uhr) zu Gast beim VfL Pfullingen.

Wichtig ist für Sprügel nicht nur in dieser Partie: „Wir müssen die Leichtsinnsfehler abstellen. Dann werden wir sicher eine gute Rolle in den Verbandsliga spielen. Wir sind im Moment voll im Soll, voll im Saft.“

Die Pfullinger sind hingegen mit zehn Punkten in die Saison gestartet. Zuletzt verloren sie mit 1:2 beim VfB Neckarems und stehen auf Platz neun. „Ich denke, es wird in Pfullingen ähnlich wie in den letzten beiden Spielen auch“, sagt FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. Den Trainer ärgert die Tatsache, dass sich die Pfullinger Mitte der Woche bei ihm meldeten und sagten, dass die Partie auf Kunstrasen ausgetragen werden soll. „Das kann ich bei dem Wetter zurzeit nicht nachvollziehen. Selbst wenn es am Wochenende regnen sollte und kälter wird. Das ärgert mich. Es ist eine unnötige Belastung für die Gelenke. Das muss nicht sein“, sagt Kleinschrodt. „Ich bin verärgert. Das werde ich meinen Spielern aber auch sagen. So etwas darf nicht belohnt werden. Später im Jahr ist das dann etwas anderes.“

Er erwartet einen Gegner, der das Hauptaugenmerk auf der Defensive haben wird und auf Konter lauert. „Das ist eine Truppe, die gut dagegenhält“, sagt Kleinschrodt.

Der FSV wird im kämpferischen Bereich gefordert werden. „Das sind solche Spiele, in denen man mal ganz schnell Punkte lassen kann, wenn man sie falsch angeht“, sagt Kleinschrodt. „Wir fahren mit viel Selbstvertrauen im Gepäck und der richtigen Einstellung dahin. Wir wissen aber, dass die sehr heimstark sind. Es gilt jetzt dort etwas zu holen. Das ist das oberste Ziel.“

Fehlen wird weiterhin „Sechser“ Christoph Rohmer. Kapitän Dennis Hutter ist angeschlagen. Sein Einsatz wird sich erst sehr kurzfristig entscheiden. hesch

