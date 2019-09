Walz nicht länger Coach in Mainhardt

Der VfL Mainhardt und sein bisheriger Trainer Wolfgang Walz haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Trennung geeinigt. Als Grund dafür werden von Vereinsseite unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Ausrichtung der Mannschaft angegeben.

Die Mainhardter Offiziellen bedanken sich in einer Pressemitteilung bei Wolfgang Walz für dessen Engagement, Ehrgeiz sowie dessen positive Art. Unter Wolfgang Walz gelang dem VfL in der vergangenen Runde der Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Der neue Trainer ist ein altbekannter: Marius Constantinescu wird beim VfL Mainhardt vorläufig bis Saisonende übernehmen. Die Entscheidung für Marius Constantinescu als Trainer ist das Ergebnis intensiver Gespräche der Vereinsführung mit der Mannschaft. Marius Constantinescu hatte den VfL Mainhardt in der Saison 2017/2018 übernommen und die Entwicklung der Mannschaft maßgeblich beeinflusst. 2018 wurde das Team Meister in der Kreisliga A1. rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019