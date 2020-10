Walldürner Problematik

Etwa ein Viertel der Saison 2020/2021 ist im Fußballkreis Buchen bereits gespielt. Klassenübergreifend sind immerhin noch fünf Mannschaften ohne Sieg. Es sind dies: Die SG Hardheim/Gerichtstetten und der FC Schweinberg in der Kreisliga, der SV Hettigenbeuern in der Kreisklasse A sowie in der Kreisklasse B Eintracht Walldürn II und die SpG Ballenberg II/Berolzheim I/Oberwittstadt

...