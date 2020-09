Wachbach auswärts äußerst effektiv

Mainhardt – Wachbach 0:4

Tore: 0:1 Manuel Gerner (23.Minute), 0:2 Michael Mack (60.), 0:3 Simon Kißling (66.), 0:4 Michael Mack (82.).

Der Negativtrend beim VfL Mainhardt hält an: Gegen das Spitzenteam aus Wachbach kam man zuhause unter die Räder. Die Heimelf kam gegen die favorisierten Erpfentäler gut in die Partie. Im Defensivverbund machte der VfL die Räume geschickt eng, so dass der SV Wachbach in den ersten 20 Minuten keine Chance verzeichnen konnte. Mit dem ersten gelungen Angriff ging der SV Wachbach in Führung: Einen schnell ausgeführten Einwurf auf der linken Seite spielte Jannik Wolfarth in den Strafraum. Manuel Gerner schob das Zuspiel zur Führung in die Maschen (23.). Bis zur Halbzeitpause war die Partie sehr zerfahren und ohne weitere nennenswerte Torchancen.

In der 60. Spielminute bekam der SV einen Freistoß an der Strafraumgrenze zugesprochen. Michael Mack fasste sich ein Herz und drosch den Ball ins kurze Eck (66.). Nach einem Eckball konnte SV-Spielführer Simon Kißling eine zu kurze Abwehr ins Tor der Heimelf zur 3:0-Führung stochern (66.). In der 82. Spielminute nutzte erneut Michael Mack einen haarsträubenden Fehlpass in der Hintermannschaft des VfL aus und traf zum 0:4-Endstand. Die Wachbacher agierten extrem effektiv und erzielten aus vier Chancen jeweils einen Treffer. Die Heimelf dagegen konnte sich über 90 gespielte Minuten keine Chance erspielen.

Untermünkheim – Michelfeld 0:1

Tore: 0:1 (53. Minute) Nico Nierichlo.

Leukershausen/Mariäkappel – Dünsbach 1:0

Tore: 1:0 (35. Minute) Jannis Wacker, Foulelfmeter. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot (74. Min.) Unruh (Leukershausen).

Schwungvoll starteten beide Teams in die Partie. Mit offenem Visier wurde um jeden Ball gekämpft. Die qualitativ hochwertigeren Chancen konnten die Gäste in der Anfangsphase für sich verbuchen, einmal musste Patrik Kubicza auf der Linie für seinen Torhüter klären. Dünsbach erarbeitete sich nach und nach mehr Spielanteile und drückte die Heimmannschaft in die eigene Hälfte zurück. Nennenswerte Abschlussmöglichkeiten blieben jedoch Mangelware. Leukershausen selbst versuchte, über schnelle Konter gefährlich zu werden.

Die beste Chance für die Hausherren hatte Samuel Stegmeier in der 26. Spielminute, doch Jens Kostan parierte den Schuss aus kürzester Distanz glänzend. Aus dem Nichts wurde der bisherige Spielverlauf auf den Kopf gestellt.

Nachdem Marius Keck steil in den Strafraum geschickt wurde, legte er den Ball überlegt an Kostan vorbei. Dieser bekam seine Hände nicht rechtzeitig weg und brachte Keck so zu Fall. Den fälligen Strafstoß versenkte Jannis Wacker souverän. Dünsbach wirkte kurz geschockt und zog sich darauf hin in die eigene Hälfte zurück. Bis zur Pause fanden die Gäste jedoch wieder ins Spiel. In der zweiten Hälfte gelang es Dünsbach, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. So musste Alexander Schmieg im Tor der Gastgeber mehrmals sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Auch nach einer Stunde dominierte der TSV die Partie, die Sportfreunde verteidigen kompakt und versuchen die schnellen Angreifer über Konter in Szene zu setzen.

Eine gute Viertelstunde vor Schluss reagierte Kostan zweimal hervorragend, als Leukershausen nach einem Konter vor seinem Gehäuse auftauchte. Wenige Zeigerumdrehungen später musste mit Ivan Unruh ein Verteidiger der Heimmannschaft nach wiederholtem Foulspiel vorzeitig duschen gehen. Danach drückte Dünsbach noch mehr auf den Ausgleich. Die Hausherren verteidigten jedoch sehr kompakt, so dass die Angriffsbemühungen im Sande verliefen. Der TSV Dünsbach versuchte bis zum Schluss noch zum Ausgleich zu kommen, welcher aufgrund des Spielverlaufs mindestens verdient gewesen wäre.

Edelfingen – Niedernhall/W. 1:4 Tore: 0:1 (21.) Luca Max Heinle, 0:2 (41.) Benjamin Kilian, 0:3 (85.) Marius Keiner, 0:4 (86.) Kim Foss, 1:4 (90.) Serban Popescu; –Besondere Vorkommnisse: Rote Karte SV Edelfingen (9.), – Zuschauer: 120.

Zu Beginn der Partie waren die Teams auf Augenhöhe. Die Heimelf hatte mehr Ballbesitz und versuchte, das Spiel zu gestalten. Nach knapp zehn Minuten lief der SVE jedoch in einen Konter und konnte den SGM-Stürmer erst kurz vor dem Strafraum stoppen. Der Schiri entschied auf Letzter Mann und Rot für den SVE - fragwürdig für Platzherren, da noch zwei weitere Verteidiger in der Nähe waren. Der anschließende Freistoß wurde aber nicht gefährlich. Im Gegenzug wurde der Edelfinger Stürmer im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht. Der Unparteiische entschied auf Weiterspielen. Fünf Minuten später klingelte es dann im Kasten der Gastgeber. Heinle bringt die Gäste mit direktem Freistoß aus 25 Metern in Führung. Edelfingen gab aber nicht auf und erkämpfte sich trotz Unterzahl einige Torchancen, die aber nicht genutzt wurden. Besser machte es Kilian der kurz vor dem Halbzeitpfiff die Führung der SGM ausbaute. Nach Wiederanpfiff hatte meist der Gast den Ball und der SVE lauerte auf Konter. Erst kurz vor Schluss erhöhte die SGM mit einem Doppelschlag und schoss innerhalb wenigen Minuten zwei Tore. Dennoch war noch nicht Schluss. Popescu erzielte in der 90. Minute aus abseitsverdächtiger Position den Enstand.

Weikersheim/S./L. – Schwäbisch Hall/Spfr. Hall II 1:4 Tore: 0:1 (4.) Samuel Denis Obot, 0:2 (35.) Samuel Denis Obot, 0:3 (45.) Thomas Lang, 0:4 (57.) Oliver Köhler, 1:4 (70.) Kevin Scheidel. - Zuschauer: 180.

Schwäbisch Hall war zu Beginn die feldüberlegenere Mannschaft und versuchte das Spiel durch Ballbesitz zu kontrollieren. Dies zahlte sich bereits in der 4. Minute aus, als Samuel Denis Obot die erste Möglichkeit zur Führung nutzte. Die SGM hingegen lauerte auf Unachtsamkeiten im Spielaufbau der Gäste. Nach 24. Minuten hatte Christian Wunderlich die Möglichkeit zum Ausgleich, doch dessen Schuss aus halbrechter Position traf nur das Außennetz. Danach landete ein langer Abstoß der Gäste auf Umwegen bei Samuel Denis Obot der sich im Turmult seinen Bewachern entzog und auf 0:2 erhöhte (34.). Auch nach der Halbzeitpause wirkte der SSV frischer. Der auffällig flinke Samuel Denis Obot behielt den Überblick und fand in der Mitte Thomas Lang, der flach ins lange Eck zum 0:3 traf. Nur zehn Minuten später konnte ein Gästefreistoß im Strafraum nicht geklärt werden und Oliver Köhler staubte zum 0:4 ab. In der 69. Minute erfolgte per Foulelfmeter der Anschlusstreffer durch Kevin Scheidel. Die SGM gab sich danach weiter kämpferisch, doch weitere Treffer gelangen bis zum Abpfiff nicht.

Westheim – Altenmünster/Crailsheim 1:1 Tore: 0:1 (81.) David Paulo , 1:1 (86. FE) Nicola-Yannik Sasso; Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte Achim Ries (85.) (SGM), Gelb-Rote Karte Kai Krüger (90.+15) (WES); - Zuschauer: 110.

Die SGM VfR/ESV lässt ungeschickt die drei Punkte in Westheim. Es geht dort unentschieden aus: Beide Teams kannten sich vom Bezirkspokal. Daher war viel Taktik im Spiel. Die Mannschaften lauerten darauf, wer Fehler macht. Aber erst nach 34. Minuten gab es einen Fehler im Spielaufbau der SGM, Leon Hadun hatte die Chance, aber er legte den Ball zu weit vor, sodass Torspieler Cetin Senel sicher zupacken konnte. Dann ein Missverständnis in der SGM-Abwehr. Luis Weinberger umkurvte auch den Torspieler, auf der Torlinie kann Marcel Faldum den zu schwachen Schuss klären (37.). Von hinten heraus machte es die SGM ganz ordentlich und ließ bis auf die zwei Unkonzentriertheiten nichts zu. Aber sobald der Strafraum der Gastgeber in die Nähe kam fehlte die Entschlossenheit.

Die zweite Hälfte war dann schwungvoller. Wieder waren die Gastgeber gleich mit der guten Chance im Spiel. Dennis Bischoff kurvte über rechts in den Strafraum. Mit vereinten Kräften konnte die SGM die Situation bereinigen. Die SGM hielt dagegen. Nachdem David Paulo auf Dennis Sami abgelegt hat, streicht dessen Schuss nur knapp am Tor vorbei (53.). Dann ein Fehler in der SGM-Abwehr. Der Pass, der eigentlich zum Torspieler kommen sollte, erreicht den Westheimer Dennis Bischoff. Der aber den Ball über das SGM-Tor haut. Die Führung für die SGM dann durch David Paulo. Die Gastgeber bringen den Ball am Strafraum - nicht geklärt. David Paulo schießt ihn kurz und trocken flach genau ins Toreck. Die vielumjubelte Führung hielt aber nicht sehr lange. Eine ungeschickte und unnötige Aktion am Strafraumeck führt zum Strafstoß für Westheim. Nicola-Yannik Sasso lässt sich die Chance vom Punkt nicht entgehen und erzielt den Ausgleich. Die sehr lange Schlussphase mit Verletzungs-Unterbrechung übersteht die dezimierte SGM dann aber ohne Probleme und nimmt verdient den Punkt aus Westheim mit.

Neuenstein – Matzenbach 2:1 Tore: 1:0 (14.) Michael Sickinger, 2:0 (69.) Michael Sickinger, 2:1 (69.) Samuel Schultes (79.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Michael Kranz FC Matzenbach (82.)

Aus der anfänglichen Dominanz der Neuensteiner wurde eine Zitterpartie. In der ersten Halbzeit übernahm der TSV Neuenstein rasch die Kontrolle über das Spielgeschehen. Es dauerte nur bis zur 14. Spielminute, bis der TSV die Überlegenheit in eine Führung ummünzen konnte. Michael Sickinger nahm einen leichten Rempler im Sechzehner dankend an, sodass der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte souverän.

Nach der Pause zogen sich die Hausherren zunächst weit in die eigene Hälfte zurück. Den Matzenbachern gelang es aber nicht, in dieser Phase ihre Chancen zu nutzen. Rund 20 Minuten vor dem Schlusspfiff konnte Michael Sickinger mitten in der starken Phase der Gäste erneut einnetzen. Nur zehn Minuten später kam der FC Matzenbach vom Elfmeterpunkt zum Anschlusstreffer durch Spielertrainer Samuel Schultes. In der 82. Spielminute dezimierten sich der FC Matzenbach dann aber durch eine Rote Karte selbst.

Gammesfeld – Bühlerzell 2:6 Tore: 1:0 Fabian Schmieg (1.), 1:1 Florian Kachel (2.), 1:2 Philipp Krupp (20.), 1:3 Philipp Krupp (39.), 1:4 Andreas Stein (43.), 2:4 Marius Beck (45.+2), 2:5 Amadeus Trittner (53.), 2:6 Philipp Krupp (72.).

Der klaren Heimniederlage gegen Westheim ließ Bühlerzell einen genau so klaren Auswärtssieg bei Aufsteiger Gammesfeld folgen. 6:2 hieß es am Ende für die Sportfreunde. Dreifacher Torschütze war dabei Philipp Krupp. Nicht einmal einhundert Sekunden waren gespielt, da stand diese Partie bereits 1:1. Die Partie kaum angepfiffen gab es Strafstoß für die Gastgeber. Fabian Schmieg verwandelte zum 1:0. Vom nächsten Anspiel weg dauerte es auch nicht länger und Florian Kachel markierte aus spitzem Winkel heraus das 1:1.

Es war ein Spiel mit vielen Torchancen. Dabei das Plus aber für die Gäste. Sowohl im Erspielen als auch im Verwerten. Philipp Krupp gelang in der 20. Minuten nach Steilpass das 1:2. In der 35. Minute war es wiederum Philipp Krupp, der nach einem schnell vorgetragenen Angriff flach zum 1:3 abschließen konnte. Nahezu dasselbe Muster das 1:4 in der 43.Minute. Der Torschütze dieses Mal Andreas Stein.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnten die Gäste durch einen Kopfball von Marius Beck auf 2:4 verkürzen. Acht Minuten nach Wiederbeginn landete ein weiter Ball von Amadeus Trittner für alle überraschend per Aufsetzer zum 2:5 im Gammesfelder Tor. Nach Vorarbeit von Christian Stein erhöhte Philipp Krupp mit seinem dritten Treffer in der 71. Minute auf 2:6. Auf beiden Seiten waren in dieser Partie noch Möglichkeiten da, das Ergebnis noch torreicher zu gestalten.

Gaisbach – Ilshofen II 3:1 Von dieser Partie ging uns bis Redaktionsschluss ein Bericht zu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020