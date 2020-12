„Vorsichtshalber“ über dem Strich stehen

Wie für viele andere Vereine auch, kam für den Verbandsligisten VfR Gommersdorf der Abbruch der Saison mit anschließender Winterpause zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Gerade hatten sich die Jagsttäler für die unglückliche 0:2-Heimniederlage gegen den FC Zuzenhausen rehabilitiert und hatten einen sicheren 2:0-Sieg bei der TSG Weinheim geholt, als die Absetzung der weiteren Spiele folgte. Die Truppe um die Trainer Peter Hogen und Tobias Scheifler bereiteten sich auf die Partie gegen den Tabellenletzten FC Friedrichstal vor, sogar die Stadionhefte waren schon gedruckt und verteilt, da kam der sportliche Stillstand im Amateurbereich.

Es sieht nicht schlecht aus für die Gommersdorfer nach dem ersten Viertel der Saison. Mit einer total ausgeglichenen Bilanz mit vier Siegen und vier Niederlagen bei eine Tordifferenz von 11:11 steht der Verbandsligist nach acht Spieltagen auf dem neunten Platz. Die wichtigen Duelle beim FV Kirchfeld (2:0), bei Durlach-Aue (3:1) und zu Hause gegen Neckarelz (2:1) hatten die Gommersdorfer gewonnen. „Wir haben drei bis vier Punkte zu wenig. Das wäre dann die ideale Ausbeute gewesen. Aber insgesamt können wir als VfR Gommersdorf zufrieden sein“, sagt Co-Trainer Tobias Scheifler zum bisherigen Saisonverlauf. Die Mannschaft ist durch die Zugänge im Sommer breiter aufgestellt und kann den einen oder anderen Ausfall besser kompensieren. Auch die Langzeitverletzten könnten, wenn nichts dazwischen kommt, das Training nach dem Re-Start wieder aufnehmen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann über eine Fortsetzung der Saison, sei es über den Zeitpunkt als auch das Wie, nur spekuliert werden. Da aus zeitlichen Gründen eine Fortsetzung einer normalen Runde mit Beendigung der Vorrunde und kompletter Rückrunde eher unwahrscheinlich ist, muss eher von einem Playoff-Playdown-Modus ausgegangen werden. Dieser Modus ist in anderen Ligen ebenfalls angedacht und favorisiert, aber vom Verbandsvorstand noch nicht vorgeschlagen oder gar bestätigt. Die Verbandsoberen lassen sich verständlicherweise noch Zeit, die sie auch haben.

Vorsichtshalber wollen die Jagsttäler nach der Vorrunde in der ersten Hälfte der Tabelle stehen. „Wenn es zu einer Auf- und Abstiegsrunde kommt, dann muss es unser Ziel sein, über dem Strich zu stehen“, zeigt sich Co-Trainer Tobias Scheifler trotz Spielpause kämpferisch. Und das ist nach den bisher absolvierten acht Spielen möglich. Freilich stehen noch die Spiele gegen die „Hammer“-Mannschaften ATSV Mutschelbach, FV Heddesheim und 1. FC Mühlhausen aus. Gegen den FC Friedrichstal, beim SV Langensteinbach, gegen den VfR Mannheim und gegen den FC Kirrlach könnten die Gommersdorfer punkten, so dass eine Platzierung über dem neunten Rang möglich wäre. Die Gommersdorfer müssen aber in jedem Spiel bis an ihre Grenzen gehen, um ihre Ziele zu erreichen. „Wir müssen immer das Optimum bringen, wenn wir punkten wollen“, gibt Scheifler die Richtung vor.

Trainingsstart geplant

Scheifler und Cheftrainer Peter Hogen planen für Ende Januar, Anfang Februar mit dem Beginn des gemeinsamen Trainings. „Ein paar Testspiele sind vorsichtshalber ausgemacht“, so Scheifler. Den Spielern wurde ein Trainingsplan, bestehend aus verschiedenen Varianten mitgeteilt. Kraftübungen und digitale Vorschläge sind angedacht. Dann könne jeder in Eigenverantwortung trainieren wann und wie er will, vertraut Scheifler seiner Mannschaft.

Ansonsten stehen die Räder beim VfR Gommersdorf fast ganz still, außer die Kommunikation per Whats-App in verschiedenen Gruppen. Ein weiterer Höhepunkt im Vereinsjahr des VfR wurde Corona bedingt abgesagt. Die ansonsten groß angelegte Weihnachts- und Jahresfeier ist am ausgefallen. Wie es momentan aussieht, müssen die Jahreshauptversammlungen des Haupt- und Fördervereins für Mitte Januar geplant, wohl auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

