Vorschlag: ein Kreisligaspiel auf den Freitag legen

Fußballkreisvorsitzender Klaus Zimmermann hatte ins Clubheim des TSV Höpfingen die Mitglieder des Kreisvorstandes zur letzten Sitzung im Jahre 2019 eingeladen.

Hans-Jürgen Moos, der im kommenden Juni für den Präsidentenposten des Badischen Fußball-Verbands (BFV) kandidiert, stellte sich der Vorstandschaft des Fußballkreises Buchen vor. Der 47-Jährige studierte Betriebswirt und ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Meckesheim wurde von der Initiative „neuanfangbfv2020“ gebeten zu kandidieren, weil diese Gruppierung mit der Entwicklung im badischen Verband unzufrieden ist und deshalb personelle wie inhaltliche Veränderungen anstrebt.

Bewerbung als Präsident

Mit seiner beruflichen und politischen Erfahrung sieht sich der dreifache Familienvater „sehr wohl imstande, die Leitung an der Verbandsspitze zu übernehmen“ und nach einer Eingewöhnungszeit gute Arbeit für die über 600 Mitgliedsvereine zu verrichten. Dabei seien ihm folgende Themen sehr wichtig: Transparenz, ein strukturierter und ernsthafter Gedankenaustausch mit der Basis der etwa 600 Vereine, das Ausarbeiten von Compliance-Richtlinien (Handeln im Einklang mit geltenden Gesetzen und Regeln), die Verteilung der Geldströme innerhalb des Verbandes oder die Stärkung des Ehrenamtes sowie die Gewinnung von Schiedsrichtern.

Auch die Zurückeroberung des Sonntags für den Amateurfußball hätten für ihn „höchste Priorität“. Mit Amtsinhaber Ronny Zimmermann und seiner Führungsriege solle es keinen Konflikt um des Konfliktes Willen geben, sondern – so Moos – „Wir wollen eine Alternative sein!“. In der anschließenden Diskussion wurden der Rückgang von Mannschaften am Spielbetrieb, die Behebung des Schiedsrichtermangels, was Moos für eine Aufgabe des Verbandes hält, Bestrafung von Vereinen und die Stärkung des Ehrenamtes angesprochen. Zum Schluss betonte Hans-Jürgen Moos, dass er jederzeit zu Gesprächen bereit sei und er unter der E-Mail-Adresse moos.multimaxima@gmail.com Fragen beantworten werde.

Während Staffelleiter Willi Holderbach, Tobias Hornung und Jürgen Weber sich mit dem Verlauf ihrer Staffeln zufrieden zeigten, monierte Christian Schmidt, dass es in der Kreisliga elf Spielausfälle wegen Schiedsrichtermangels gab. Bisher waren alle 17 Vereine mindestens einmal betroffen, fünf Vereine zweimal. Der Staffelleiter stellte folgende Idee für die Rückrunde vor: Ein Kreisligaspiel soll je Spieltag auf Freitag vorgezogen werden. Negativer Höhepunkt der Vorrunde war die massive Bedrohung des Schiedsrichtergespanns im Spiel TSV Mudau gegen TTSC Buchen durch TTSC-Spieler, was zu einer massiven Bestrafung führte.

Von 18 möglichen Spielen im B-Liga-Cup kamen 16 zur Austragung. Für die Halbfinals und das Finale stehen folgende Termine im Raum: Sonntag, 1. März, Sonntag, 8. März, (eine Woche vor Start der Kreisklasse B1/B2) und Gründonnerstag, 9. April. Für die Finalspiele haben sich aus der Kreisklasse B1 die SpG Schloßau II-Mudau II und der SV Buch-Brehmen, aus der B2 der TSV Buchen II und die SpG Götzingen/Eberstadt II-Schlierstadt II qualifiziert. Ob die nicht qualifizierten Teams weitere Spiele austragen, ist noch offen und soll am Staffeltag geklärt werden, der für alle Spielklassen am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Sportheim des TSV Götzingen stattfindet. Kreiskassier Klemens Gramlich sieht den Haushalt des Fußballkreises in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen. Schiedsrichterobmann Felix Beuchert erklärte, dass im Verbandsschiedsrichterausschuss besonders die Gewaltvorkommnissen gegenüber Schiedsrichtern diskutiert wurden. Im Kreis schlossen erfreulicherweise den Neulingskurs zehn Absolventen erfolgreich ab. Da eine hohe Fluktuation bei den Neulingen herrsche, hat sich die Anzahl der Schiedsrichter kaum erhöht. Für die Aktion „Danke Schiri“ 2019/20 können Meldungen bis 31. Dezember abgegeben werden. Ein großes Problem seien die „Spieleinteilungen Kreisliga“ sowie der Austausch mit Schiedsrichtern aus dem Kreis Kocher/Jagst. Weiter sprach er die „Fair-Play-Karte, das Drei-Stufen-Modell, das Schiedsrichterturnier in Tauberbischofsheim und die Jahreshauptversammlung der Buchener Schiedsrichter am 2. März an.

Ausrichter gesucht

Sportrichter Ralf Weber zeigte sich zufrieden, da die Anzahl der Verfahren um 13 gesunken ist.

Kreisjugendleiterin Patricia Jakob gab folgende Termine bekannt: 4. Mai: DFB- Infoabend; 27. April: Torhüter Sichtung und 10. Mai: VR-Talentiade-Sichtung.

Für das VR-Talentiade-Hallenturnier werde vom Verband ein Ausrichter und eine Halle für die Termine entweder am 28. oder 29. November für die U12 und am 5. oder 6. Dezember für die U13 gesucht.

Neue Struktur

Der Kreisjugendausschuss möchte eine Neustrukturierung; deshalb möchte die Kreisjugendleiterin einen Workshop zwischen den Jahren durchführen. Bei den Hallenkreismeisterschaften holten sich die A-Junioren der JGS Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern den Sieg. Beim Flex-Spielbetrieb der B-Junioren gab es Unstimmigkeiten, da der Kreis Tauberbischofsheim nach eigenen Flex-Regeln spielt, während im Kreis Buchen schon immer nach Richtlinien des Badischen Fußballverbandes gespielt wird. Freizeitbeauftragter Manfred Baumann berichtete über die AH-Turniere und bemängelte, dass immer weniger Mannschaften an diesen traditionsreichen Turnieren teilnehmen.

Vorsitzender Zimmermann freute sich, dass zum Ehrenamtspreisträger des Fußballkreises Buchen Michael Schwebler vom SV Schlierstadt und Yannik Schulte vom FC Blau-Weiß Schloßau zum „Fußballhelden“ gewählt wurden. Das Pokalfinale wird am 21. Mai um 15 Uhr ausgetragen; der Spielort wird noch festgelegt. mel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019