„Vor richtig schwerer Aufgabe“

Auch in den Jugendstaffeln des Badischen Fußballverbands ist der Spielbetreib seit Mitte März und bis auf Weiteres ausgesetzt. Verbandsjugendleiter Rouven Ettner nimmt Stellung zur aktuellen Situation.

Herr Ettner, wie sieht die Situation im Jugendfußball aus?

Rouven Ettner: Auch hier gelten die Verfügungen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, also die Schließung der Spielstätten bis zum 3. Mai und die Kontaktbeschränkung bis zum 15. Juni. Das führt gerade bei den Jugendlichen zu einem Mangel an Bewegung und auch an Sozialkontakten, die über digitale Medien hinausgehen.

Wie unterscheidet sich der Jugendbereich von der Aktivität?

Ettner: In der Jugend ist die Zahl der noch offenen Spiele geringer. Außerdem unterscheiden wir hier zwischen aufstiegsberechtigem Spielbetrieb und dem Spielbetrieb, bei dem die Tabelle keine Rolle spielt oder zweitrangig ist. Zudem haben wir in der Jugend deutlich mehr Staffeln mit den verschiedensten Konstellationen, teilweise spielen sie durchgängige Runden, teilweise nur Halbrunden.

Macht das die Situation einfacher?

Ettner: Gewisse Dinge sind sicherlich unkomplizierter. Jugendspieler haben in der Regel keine Verträge. Für andere Dinge brauchen wir aber Lösungen. Aufgrund der Komplexität kann es kein einheitliches Szenario für alle Altersklassen geben, wie das wahrscheinlich im Aktivenbereich der Fall ist.

Welche Lösungen gäbe es?

Ettner: Die meisten der entwickelten Szenarien für die Aktivität sind grundsätzlich auch auf die Jugend anwendbar. Grob gibt es die zwei Möglichkeiten: Weiterspielen sobald es geht, eventuell auch über die eigentliche Saison hinaus, oder Abbruch mit der Entscheidung, wie gewertet wird.

Wie ist das weitere Vorgehen?

Ettner: Aktuell läuft eine intensive Abstimmung innerhalb der Verbandsjugendleitung und dem Präsidium. Darauf folgt, wie bei der Aktivität, die Kommunikation mit jedem einzelnen Verein. Und natürlich müssen wir immer die politischen Entscheidungen im Auge behalten. Wir stehen vor einer richtig schweren Aufgabe. In einigen Bereichen sind wir von höherklassigen Spielklassen abhängig, auch hier müssen wir die Entwicklung beobachten und in den entsprechenden Gre-mien unsere Meinungen vorbringen

Wie schätzen Sie die Stimmung unter den Vereinen ein?

Ettner: Ich habe mit sehr vielen der Vereinsjugendleiter gesprochen, so dass ich mir schon ein gutes Bild über die aktuelle Stimmungslage in den Jugendabteilungen machen konnte. Viele haben vor allem die Angst, dass wir nach der Krise deutlich weniger Spielerinnen und Spieler in den Vereinen haben.

Was können Vereine oder auch die Jugendtrainer aktuell tun?

Ettner: Es ist denke ich wichtig, in diesen Zeiten den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten. Die sind virtuelle Kommunikation ja gewöhnt. Viele Vereine entwickeln kreative Ideen und halten ihre Kids mit Challenges und Trainingstipps auf Trab. Auch die Trainer können sich fit halten und weiterbilden, beim BFV gibt es Anfang Mai die erste Online-Qualifizierung. Das Angebot soll ausgeweitet werden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ettner: Ich wünsche mir, dass wir alle die Krise einigermaßen heil überstehen, dass alle Kinder und Jugendliche nach der Krise wieder in den Verein zurückkommen. bfv

