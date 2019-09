Von Anfang an ein gnadenloser Kampf

Der Trainer der Frauenmannschaft der SC Klinge Seckach, Dietmar Zilling, musste zwar wegen eines Bandscheibenvorfalls in der Rückrunde aussetzen, die Bilanz zum Auftritt „seiner Mädels“ in der Fußball-Frauen-Verbandsliga Baden ist dennoch durchaus positiv: „Die Saison lief gut, am Ende standen wir auf einem Mittelfeldplatz“, resümiert Zilling, räumt aber gleichzeitig ein: „Mit etwas mehr Konstanz und dem Potenzial, das in der Mannschaft steckt, wären da sicher ein paar Punkte mehr drin gewesen.“

Sorgen ums Personal

Jetzt steht die neue Runde an, und die beginnt leider gleich einmal mit Sorgen ums verfügbare Personal. Sara Lenz „auf der Sechs“ wird wohl die gesamte Vorrunde ausfallen, denn sie hat sich am 1. Mai in Odenheim einen Kreuzbandriss zugezogen. „Dass sie länger fehlen wird, schmerzt uns sehr“, klagt der SC-Trainer. Auch Lena Eifler wird aufgrund einer Verletzung die ersten Spiele nicht auflaufen. „Somit fehlt ein wichtiger Baustein in unserer Abwehrkette.“ Und dennoch: Dietmar Zilling sieht’s positiv, das Engagement der Frauen ist da: „Die Trainingsbeteiligung der Ersten Mannschaft ist gut.“

Wie’s um den Formstand der Spielerinnen auf dem Platz bestellt ist, kann Zilling allerdings bis dato nur schwer wirklich beurteilen. Zwei Vorbereitungsspiele mussten ausfallen, das gegen den Ketsch wurde zwar angepfiffen, nach zwölf Minuten allerdings aufgrund einer Verletzung einer der Spielerinnen schon wieder abgebrochen.

Der Nachwuchs aus der eigenen B-Jugend – Amelie Ballweg, Sarah Ehrenfried, Anika Deßner, Lucia Eiffler und Mandy Friedel – scheint sich bis jetzt gut zu integrieren. Der Trainer jedenfalls ist da jetzt schon voll des Lobes: „Die fünf Mädels machen einen guten Eindruck. Die eine oder andere wird zweifellos den Sprung in die Erste Mannschaft schaffen“, prognostiziert Zilling. Auch im „Kasten“ hat sich der SC Klinge Seckach verstärkt. Mit Lena Mayer gewann man eine Torfrau aus Hettingen für den Kader, „sportlich als auch menschlich eine echte Bereicherung für unser Team“, attestiert Dietmar Zilling. Das muss sich natürlich jetzt erst einmal zu einer Einheit formen, und das schnell, denn ums Mittelfeld wird in der Tabelle ein harter Kampf entbrennen. Einmal abgesehen von den drei, vier Teams, die um den Aufstieg spielen, wird’s für den Rest bei nur zwölf Mannschaften in der Liga ganz schnell eng oder sogar bedrohlich. Das weiß natürlich auch Dietmar Zilling. „Ich glaube, dass Waghäusel, der KIT Sport-Club und Neckarau ganz oben dabei sein werden.“

Der SC Klinge Seckach will natürlich von Anfang an möglichst nichts mit Abstiegskampf zu tun haben. Aufgrund der engen Personaldecke im Moment sind die Ziele gerade jedoch realistisch oder gar verhalten: „Ganz klar der Klassenerhalt, alles andere wäre reine Träumerei.“ Mit Tamara Utz und Cindy Mayer, die aus beruflichen Gründen nicht mehr dabei sind, fehlen wichtige Mittelfeldspielerinnen.

Gegen Neckarau und den KIT Sport-Club geht’s zum Start in die Runde gegen richtige „Hämmer“. Danach kommen mit Waghäusel und Bretten zwei Neulinge auf die junge Mannschaft zu. „Viel schwerer hätte das Auftaktprogramm für uns nicht sein können.“

Die Parole für Dietmar Zillings Fußballfrauen heißt: Möglichst früh Punkte einfahren, „damit wir nicht gleich unten drin hängen“. Im Moment probiert das Team die Dreier- und die Viererkette. „Wie wir dann spielen, hängt davon ab, gegen wen es geht.“

Dietmar Zilling gibt den weiblichen Akteuren des SC eine kleine Mahnung mit auf den Weg: „Im Gegensatz zur letzten Saison müssen wir alle Spiele mit dem gleichen Engagement angehen, sonst wird es am Ende für unser Ziel nicht reichen.“

