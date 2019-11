Vom Team überzeugt

Nur ein Sieg gelang dem FSV Hollenbach in den vergangenen fünf Spielen. Doch die anderen Verfolger in der Verbandsliga Württemberg haben keine viel bessere Bilanz. So rutschte der FSV trotz der Misere nur auf Rang vier ab und hat nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Normannia Gmünd. Um viel mehr als den Relegationsplatz dürfte es in dieser Saison eh nicht gehen.

Der FSV hofft nun auf die Trendwende. Doch am Samstag ist der FC Wangen um 14.30 Uhr Gast in der „Jako-Arena“. Und das ist nicht gerade der Hollenbacher Lieblingsgegner. Der letzte Sieg gegen den FCW gelang 2008. „Wangen spielt bisher eine undurchsichtige Saison. Der FC verliert Spiele daheim gegen Mitkonkurrenten und gewinnt auswärts bei Top-Teams. Ich bin überzeugt von meinem Team, es macht viele Dinge klasse und wir wissen genau, an welchen Stellen wir drehen müssen, damit wir erfolgreich bleiben“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt

Leichte Entwarnung

„Nach der letzten Niederlage in Tübingen mussten wir uns unter der Woche erst einmal sortieren und die Gründe für die Niederlage aufarbeiten. Wir haben hinten Fehler und vorne die Tore nicht gemacht. Fußball kann in solchen Phase brutal unfair sein“, sagt Kleinschrodt. Ein Problem ist, dass dem FSV drei Innenverteidiger ausfallen. Dies wiegt mit dem dünnen Kader schwer. Schon vor der Saison mussten Mittelfeldspieler zu Abwehrspielern umfunktioniert werden. Für den Samstag gibt es leichte Entwarnung in Sachen Personal. Manuel Hofmann und Arne Schülke sind nach ihren Verletzungen wohl wieder fit. Dafür fehlt Boris Nzuzi nach seiner Roten Karte. Außerdem fallen Philipp Volkert (verletzt) und Baris Yerlikaya (familiäre Gründe) aus. hesch

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.11.2019