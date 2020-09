„Volltreffer“ liegt heute bei

Der heutigen Ausgabe der Fränkischen Nachrichten liegt heute der „Volltreffer“ bei. Diese traditionelle Fußball-Beilage der FN feiert ein Jubiläum, denn sie erscheint in diesem Jahr zum 25. Mal.

Im „Volltreffer“ werden die Fußballfans in erster Linie mit sämtlichen Basis-Informationen rund um die Amateurkicker in Baden und Württemberg versorgt. Die 48-seitige Beilage dient als ideale Vorschau für die gesamte Saison, weshalb wir heute auf die sonst üblichen Vorschauen auf den ersten Spieltag in der Landesliga Odenwald sowie den Ligen im Fußballkreis Tauberbischofsheim und im Fußballkreis Buchen verzichten. Ab nächster Woche gibt es dann wieder die gewohnten Spieltags-Vorschauen. red

