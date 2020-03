Vier Verträge verlängert

Mit Martina Tufekovic, Anne Fühner, Franziska Harsch und Chantal Hagel verlängerten vier weitere Spielerinnen ihre Verträge bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Mittelfeldakteurinnen Fühner, Hagel und Harsch bleiben bis mindestens 2022 beim Kraichgau-Club, Torhüterin Tufekovic unterschrieb einen Vertrag bis 2021.

„Alle vier stehen nun schon mehrere Jahre für die TSG auf dem Platz und sind in dieser Zeit zu Bundesligaspielerinnen gereift“, so Ralf Zwanziger, Geschäftsführer der Frauenfußball-Abteilung des Vereins. „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf absolut zufrieden und freuen uns, dass wir mit der Mannschaft, die für das kommende Jahr nahezu so zusammenbleiben wird, neue Ziele anstreben können.“

Torhüterin Martina Tufekovic, die bereits seit 2010 für die TSG zwischen den Pfosten steht, ergänzt: „Die starke Hinrunde hat gezeigt, dass die Arbeit mit den Trainern und dem Team jede Einzelne und auch uns als Mannschaft weiterbringt. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft nochmal ein Stück weiterzukommen.“ Tufekovic begann ihren Weg im TSG-Trikot in der U17, in der Saison 2014/15 avancierte die 25-Jährige zur Stammkraft im Frauenteam und kann nun auf 68 Bundesliga-Spiele zurückblicken.

Auch Anne Fühner und Franziska Harsch spielen bereits lange für den Kraichgau-Club, die Mittelfeldspielerinnen wechselten 2012 zur TSG. „Seither sind nun fast acht Jahre vergangen – eine Zeit, in der ich mich auf und auch neben dem Platz unter optimalen Bedingungen entwickeln konnte“, erklärt Fühner. „Mir gefällt es hier nach wie vor sehr gut und ich freue mich, mindestens zwei weitere Jahre Teil dieser Mannschaft zu sein.“ Und Franziska Harsch sagt: „Meine Motivation ist nach der Entwicklung der vergangenen Jahre sehr hoch.“

Über die U20 schaffte im Sommer 2019 auch Chantal Hagel den Sprung in den Bundesliga-Kader. „Mit der Mannschaft haben wir große Ziele und ich brenne darauf, diesen Weg weiterzugehen.“ pk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020