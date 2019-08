VfR-Zuschauer durften jubeln und erlebten einen „Schmidt-Tore-Tag“

FC Olympia Kirrlach – VfR Gommersdorf 2:4

Kirrlach: Schwaiger, Akdemir, Vetter, Johann (65., Greguric) Köse (86., Fillinger), Morscheid (46., Esswein), Krämer, Mayer (76., Yarar), Umstadt, Rödling, Zimmermann.

Gommersdorf: Bayha, Bauer, Silberzahn, P. Mütsch, G. Mütsch- F. Schmidt (90., Beck), Bender, Würzberger (80., Herrmann) Scheifler, Hespelt, M. Schmidt (88., Gärtner).

Tore: 1:0 (20.) Rödling, 1:1 (37.) Max Schmidt, 2:1 (44.) Zimmermann, 2:2 (46.) Felix Schmidt, 2:3 (57.) Max Schmidt, 2:4 (90.) Felix Schmidt. – Schiedsrichterin: Selina Menzel (Karlsruhe). – Zuschauer: 120.

Einen Schmidt-Tore-Tag erlebten die Zuschauer in der Partie zwischen dem FC Olympia Kirrlach und dem VfR Gommersdorf am dritten Spieltag der Verbandsliga Baden. Die vier Tore für die Jagsttäler teilten sich abwechselnd Felix und Max. Und so traten nach dem 4:2-Erfolg die Gommersdorfer froh gelaunt die Heimreise an.

Von Beginn an versuchten beide Mannschaften, ihren Rhythmus zu finden. Diesen fanden die Kirrlacher schneller. Nach einem Freistoß köpfte Alexander Zimmermann (10.) über das Gästetor. Einen strammen Freistoß von Maurice Mayer (13.) hielt VfR-Keeper Nico Bayha sicher und dann rettete er (17.) in einer Eins-zu-Eins Situation bravourös gegen Yannik Krämer. Gommersdorf hatte in dieser Phase nur wenige Konter entgegen zu setzen. Eine weite Freistoßflanke köpfte dann Patrick Rödling (20.) frei stehend zur 1:0-Führung für die Platzherren ins Netz. In den folgen-den Minuten kamen die Gommersdorfer zwar unter Druck, zeigten aber dann auch Initiative. Glück hatten die Platz-herren, als ein FC-Abwehrspieler den Ball per Kopf abfälschte und FC Torhüter Kai Schwaiger (30.) gerade noch mit der Faust den Ball über die Querlatte boxte. Mehrere Ecken hintereinander für Gommersdorf brachten bis zur 37. Minute nichts ein, da stand dann Max Schmidt am langen Pfosten und köpfte den Eckball von Tobi Scheifler platziert zum 1:1 ein. Gommersdorf zeigte in Folge ein paar gekonnte Spielzüge, die Platzherren dagegen verzettelten sich immer mehr im Gommersdorf Abwehrverbund. Den erneuten Führungstreffer der Platzherren durch Alexander Zimmermann (44.) musste das Schiedsrichtergespann minutenlang sowohl Spielern als auch der Gommersdorfer Bank erklären. Was war geschehen? Bei einem Ball in den Gommersdorfer Strafraum war Zimmermann weit im Abseits. Ein Gommersdorfer Spieler wollte laut Angabe Linienrichter kontrolliert zurückspielen, traf den Ball dabei nicht richtig und so war es für ihn eine neue Spielsituation. Deshalb Tor. Mit Blick auf einen noch Älteren, kommentierte süffisant VfR-Trainer Peter Hogen: „Es wird Zeit, dass wir Alten in Rente gehen. Da komm ich nimmer mit“.

Gommersdorfer kam bestens motiviert aus der Kabine. VfR-Torhüter Bayha zeigte mal wieder eine seiner fussballeri-schen Qualität und bediente Felix Schmidt (46.) mit seinem Abschlag. Dieser erlief den Ball, umkurvte den Torhüter und schob zum 2:2 ein. Ein Konter führte dann wieder zum Erfolg. Scheifler hatte Felix Schmidt bis zur Grundlinie auf die Reise geschickt, dessen flache Hereingabe drückte dann Max Schmidt (57.) zum 3:2 über die Linie. Die Gommersdorfer ließen anschließend sehr wenig zu. FC-Trainer Andreas Backmann: „Wir hatten nicht einen gefährlichen Schuss in der zweiten Halbzeit auf das Gommersdorfer Tor.“ Die Kirrlacher versuchten meist, mit weiten Flanken ihre zwei Spitzen Rödling und Zimmermann anzuspielen. Doch die VfR-Abwehr um Gabriel und Patrick Mütsch sowie Sascha Sil-berzahn stemmten sich erfolgreich dagegen. Kurz vor Spielende erlief Jakob Hespelt einen langen Ball, kombinierte sich mit Felix Schmidt in den Strafraum, wo letzterer dann mit einem platzierten Schuss zum 4:2 für die Jagsttäler traf. In der anschließenden Pressekonferenz ließ FC-Trainer seinem Frust freien Lauf: „Individuelle Fehler einzelner waren bei meiner Mannschaft gravierend. Ich will aber den Erfolg der Gommersdorfer nicht schmälern, er war verdient.“ Der Gommersdorfer Co-Trainer Tobias Scheifler: „Ich bin sehr froh, dass wir uns belohnt haben“. In den nächsten zwei Wochen stehen schwere Spiele für den VfR an: Am Mittwoch kommt der SV Waldhof, am Sonntag der VfB Gartenstadt und dann die Reise zum FV Heddesheim. „Mit Blick auf diese Spiele war der Sieg heute sehr wichtig“, blickte Scheifler schon voraus. eb

