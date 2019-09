VfR verschläft die Anfangsphase total

SV Waldhof II – Gommersdorf 3:1

Waldhof: Tsiflidis, Flick, Marquardt, Haffa, Hocker, Schwarz, Cabraja, Azizi, Assar, Aygün, Weik.

Gommersdorf: Bayha, G. Mütsch, M. Schmidt, Gärtner, Hespelt, Silberzahn, Geissler, Würzberger, P. Mütsch, F. Schmidt, Scheiffler.

Tore: 1:0 (9.) Cabraja, 2:0 (18.) Weik, 3:0 (36.) Cabraja, 3:1 (80.) F. Schmidt. – Schiedsrichter: k. A. – Zuschauer: k. A.

Das äußerst wichtige Spiel um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden beim einstigen Schlusslicht SV Waldhof Mannheim II hat der VfR Gommersdorf verloren. „Weil wir in der ersten Hälfte nicht auf dem Platz waren“, nannte „Manager“ Jörg Olkus den Hauptgrund, warum die Jagsttäler unterlegen waren. Warum dies so war? „Vielleicht war es bei manchen der Druck, weil sie wussten, dass man dieses Spiel unbedingt gewinnen sollte“, so Olkus.

Drei Schüsse, drei Treffer

Bis zur 34. Minute hatten die Gommersdorfer schon drei Treffer kassiert. „Die haben dreimal aufs Tor geschossen, und alle drei Bälle waren drin“, berichtete Jörg Olkus.

In der zweiten Hälfte war es dann ein Spiel auf ein Tor, und zwar auf das der Mannheimer. „Wir hatten auch drei richtig gute Chancen, doch wir haben eben nur einen Treffer erzielt“, sagte der „VfR-Manager“. Der Anschlusstreffer zum 1:3 fiel dann auch zu spät, um zumindest noch einen Punkt aus der Quadratestadt mitzunehmen.

Nach der Niederlage gegen den SV Waldhof Mannheim II gerät der VfR Gommersdorf immer weiter in die Bredouille. Es gilt vor allem, die Anzahl der Gegentreffer zu reduzieren. red

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019