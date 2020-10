VfR hat alles im Griff

TSG 62/09 Weinheim – VfR Gommersdorf 0:2

Gommersdorf: Petrowski, Stöckel, Breuninger, Mütsch, Geissler, F. Schmidt (65. Feger), Cebulla, Würzberger, Hespelt (84. Schuler), Gärtner (87. Walter), Baust (70. Herrmann).

Tore: 0:1 (18.) Baust, 0:2 (45.) Gärtner Elfmeter). – Schiedsrichter: Marc Heiker (Sulzfeld). – Rote Karte: Mütsch (VfR/70.). – Zuschauer: 100

Gommersdorf war über lange Phasen der Partie trotz ungewohnten Kunstrasens die konstruktivere Mannschaft.

Ein intensiver Beginn prägte die ersten Minuten. Dann die 18. Minute: Ein Geschenk der TSG-Abwehr nahm Jakob Hespelt mit genauem Einwurf dankend an. Gärtner verlängerte den Ball per Kopf und Jann Baust (18.) nahm an, drehte sich und traf zur Führung. Im weiteren Spielverlauf setzten die Gommersdorfer die Platzherren unter Druck. Mit Pressing und frühem Stören wurde immer wieder der Spielrythmus der Weinheimer gestört. Zum idealen Zeitpunkt, nämlich direkt vor der Pause, fiel dann der zweite Gommersdorfer Treffer. Jakob Hespelt war nach einem Flankenlauf in den Strafraum eingedrungen. Kurz vor der Außenlinie wurde er dann von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Markus Gärtner (45.) in gewohnt sicherer Manier zum 2:0.

Kurz nach der Halbzeit dann eine wichtige Szene für die Gommersdorfer. VfR-Spielführer Fabian Geissler (49.) blockte im letzten Moment einen Schuss des alleine losstürmenden Luigi Cristafulli schon weit im Strafraum. Dies sollte für längere Zeit die gefährlichste Aktion der Platzherren gewesen sein. Der VfR hatte meist alles im Griff. eub

