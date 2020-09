VfB Reicholzheim/Dörlesberg II nimmt die Verfolgung auf

Durch den 3:1-Erfolg in Distelhausen schaffte die SpG Wittighausen/Zimmern II den Sprung an die Tabellenspitze und profitierte hierbei von der spielfreien Woche des VfB Reicholzheim/Dörlesberg II. Die Führung will die „SpG“ nun verteidigen und muss sich hierfür gegen die SpG Welzbachtal II behaupten.

Als direkter Verfolger ist der VfB Reicholzheim/Dörlesberg II gegen Großrinderfeld II gefordert. Mit einem Sieg kann der VfB zumindest mit Wittighausen/Zimmern II gleichziehen, bei deren Niederlage sogar den Platz an der Sonne zurückerobern.

Zum Derby kommt es in Distelhausen, wenn der heimische SV die SpG Hochhausen/Impfingen II/Tauberbischofsheim III empfängt. Beide Mannschaften verloren ihr jüngstes Spiel: Die Gäste unterlagen Türkgücü Wertheim mit 1:4 und der SV Distelhausen II kam gegen den Spitzenreiter, die SpG Wittighausen/Zimmern II, unter die Räder und verlor mit 1:3. mg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020