VfB hat den ersten Rang erklommen

Spvgg. Hainstadt – Hettingen 3:2

Tore: 1:0 (12.) Benjamin Schüßler, 2:0 (69.) Lokman Akin, 3:0 (72.) Norman Kappel, 3:1 (73.) Denis Platanov, 3:2 (81.) Daniel Müller – Schiedsrichter: David Stahl (Bieringen).

Die Spvgg. legte schon früh vor: Kapitän Schüßler setzte einen Freistoß mit einem Aufsetzer direkt in die Maschen (11.). Die Hintermannschaft der Einheimischen ließ nur wenig zu, so dass es mit dem 1:0-Vorsprung in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel legte die Spielvereinigung weiter den Vorwärtsgang ein und es folgte eine Offensivaktion nach der nächsten. In der 70. Minute stand es 2:0 für den Gastgeber: Erst holte sich Akin einen Kopfball und versenkte diesen unter Mithilfe eines FC-Abwehrspielers zum 2:0 (70.) und zwei Minuten später ließ der eingewechselte Kappel die Heimfans erneut jubeln als er wuchtig zum 3:0 einköpfte (72.). Die Gäste nahmen ab jetzt richtig am Spiel teil und verkürzten eine Minute später schon zum 3:1 durch Platonov (73.). Daraufhin erarbeitete sich die Gastelf weitere Chancen kamen durch Daniel Müller (81.) zum 2:3-Anschlusstreffer und zog im Schlussspurt teilweise ein Powerplay aufs Spvgg.-Gehäuse auf. Doch es bleib beim Sieg für die Hainstädter.

Heidersbach – Waldhausen/L. 2:1

Tore: 1:0 (5.) Tim Wolloscheck, 2:0 (38.) Patrick Rhein, 2:1 (45. +3) Dominik Müller. – Schiedsrichter: Nicolas Ott (Oberkessach).

Die Akteure auf dem Rasen legten gleich richtig los: Tim Wolloscheck traf per Freistoß zur frühen 1:0-Führung. Das 2:0 war fast eine Kopie des ersten Tores: Diesmal verlängerte Paddy Rhein den Freistoß von Tim Wolloscheck per Kopf ins Netz. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte die Gäste dann zurück ins Spiel: Dominik Müller setzte sich geschickt durch und erzielte das 1:2. Nach dem Wechsel waren es wieder die Gäste, die das erste Ausrufezeichen setzten. Daniel Gramlich setzte einen Freistoß unmittelbar vor der Strafraumgrenze über den Kasten. Die Gäste investierten mehr, doch klare Tormöglichkeiten blieben Mangelware. Hektisch wurde es noch einmal in der Schlussviertelstunde, doch es blieb beim knappen 2:1-Heimerfolg.

Gommersdorf II – Osterburken 2:3

Tore: 1:0 (40.) Marco Klenk, 1:1 (52.) Waldemar Mench, 1:2 (58.) Rudolf Steinhauer, 1:3 (72.) Waldemar Mench, 2:3 (89.) Markus Gärtner – Schiedsrichter: Tobias Winter (Oedheim).

Marco Klenk brachte die Heimelf Führung (39.). Im ersten Durchgang landeten die Fernschussversuche der Osterburkener Waldemar Mench und Jonas Frey zu unplatziert über oder neben dem Gehäuse. Im zweiten Spielabschnitt nutzte erneut Mench einen Abpraller und schob im zweiten Versuch zum 1:1-Ausgleich ein (52.). Kurz später erzielte Osterburken durch Steinhauer sogar das 2:1. Nach schnellem Gegenangriff erhöhte W. Mench mit sattem Abschluss auf 3:1 für die Gäste. Gommersdorf ging nun volles Risiko, schaffte aber nur noch den Anschlusstreffer zum 2:3 durch Markus Gärtner (88.).

TTSC Buchen – SV Schlierstadt 2:1

Tore: 1:0 (38.) Muhammed Hammoud, 2:0 (45.) Sakaria Hamrita, 2:1 (75.) Simon Münch. – Schiedsrichter: Björn Schumann (Windischbuch).

Hoher Besuch am achten Spieltag: Zu Gast beim TTSC war der Vorsitzende des Badischen Fußballverbandes Ronny Zimmermann und ein paar Deligierte des BFV. Der SV Schlierstadt versteckte sich nicht und spielte gleich zu Beginn druckvoll, was auch zu Fehlern beim TTSC führte. TTSC tat sich am Anfang schwer den Ball nach vorne zu tragen. Der Gastgeber wurde oft in die eigene Hälfte gedrängt. In der 40. Minute erzielte Hammoud den Führungstreffer für den Gastgeber zum 1:0. Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte erhöhte Hamrita zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel versuchte der SV mehr zu riskieren, das führte zu guten Kontermöglichkeiten für den TTSC, die dieser allerdings nicht nutzte. In der 78. Minute verkürzte der Gast auf 2:1. Spielerisch ging beim SV nicht mehr viel und so bleib es am Ende beim 2:1.

Götzingen/Eberstadt – Mudau 2:2

Tore: 1:0 (53. Eigentor) Jonas Hönig, 2:0 (60.) Manuel Götz, 2:1 (68.) Johannes Dambach, 2:2 (85.) Sören Volk. – Schiedsrichter: Martin Walzer (Neckarburken).

Schwere Kost bekamen die Zuschauer in der ersten Halbzeit zu sehen. Nur zwei Möglichkeiten gab es zu verzeichnen, auf jeder Seite eine. Die zweite Hälfte begann gleich kurios: Einen einfachen Rückpass konnte der Gästekeeper nicht stoppen und der Ball trudelte ins Tor. M. Rösch erzielte kurz darauf die 2:0-Führung. Danach hatten der Gastgeber mehrmals die Möglichkeit den Deckel drauf zu machen. Doch standen der Keeper, der Pfosten oder man sich selbst im Weg. Und so kam es wie es kommen musste: Einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den langen Pfosten gezogen und der freigelassene Mudauer Spieler verkürzte auf 1:2. Die Gäste aus dem Odenwald schnupperten wieder Morgenluft. Einen Konter nach 85. Minuten nutzen die Gäste und konnten ausgleichen. Die Moral hatte sich ausgezahlt.

Donebach – VfB Sennfeld/R. 1:5

Tore: 1:0 (4.) Manuel Noe, 1:1 (15.) Lucas Felke, 1:2 (17.) Aaron Landesvatter, 1:3 (48.) Dennis Balb, 1:4 (71.) Nikola Vintonjak, 1:5 (88.) Nikola Vintonjak. – Schiedsrichter: Conrad Gerstlauer (Mosbach).

Der FCD startete gut in die Partie und dominierte die Anfangsphase. Mit der ersten Offensivaktion erzielten die Donebacher bereits die 1:0 Führung: Noe kann sich im Getümmel im Sechzehner den Ball erkämpfen und aus kurzer Distanz einnetzen. Erst danach wachten die Gäste auf und bauten mit schnellen Spielzügen zunehmend Druck auf. Kurz darauf kann sich Felke durchsetzen und mit einem Lupfer das 1:1 erzielen. In der Folgezeit nahmen die Gäste das Heft in die Hand und brachten mit ihren Offensivspitzen die „Grün-Weißen“ ins Schwimmen. Folgerichtig dreht Landesvetter in der 14. Minute das Spiel: Dieser kann eine Flanke von außen mit dem Kopf ins Tor schieben. In der 35. Spielminute kann sich sich Torhüter Hoffman nochmals auszeichnen, indem er reflexartig das Leder getreten von einem VfB-Angreifer zur Ecke lenkte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste die Führung weiter aus und erhöhten durch Balb auf 1:3. Danach verflachte das Spiel etwas. Über weite Teile wurde die Partie überhart geführt. In der 70. kann Vintonjak durch einen Foulelfmeter auf 1:4 erhöhen. Danach war die Partie gelaufen. In der Schlussphase erzielten die Gäste gegen die stark lädierten Hausherren noch den 1:5-Endstand, wiederum durch Vintonjak.

Schweinberg – Eintr. Walldürn 0:0

Schiedsrichter: Thomas Syksch (Tauberbischofsheim).

Die torlose Parte war in der ersten Hälfte geprägt durch viele Abspielfehler. So wechselte der Ball schnell die Seiten, wodurch keine Ballstafetten und Torraumszenen zustande kamen. Die Gäste hatten am Anfang der ersten Durchgang etwas mehr vom Spiel, vor der Pause war der FCS am Drücker. In der zweiten Hälfte versuchte der FC weiter zu machen, wie in der ersten Hälfte. So kam es dann auch zu ein paar guten Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, das Netz allerdings wollte in dieser Begegnung nicht zappeln.

Erfeld/Gerichtst. – TSV Buchen 2:1

Tore: 1:0 (5.) Dominik Löffler, 2:0 (21.) Dominik Löffler, 2.1 (38.) Eugen Jakob – Schiedsrichter: Oliver Gütlin (Neuenstadt).

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, denn die Heimmanschaft ging bereits nach vier Minuten durch Löffler in Führung. Die Anfangsphase war von Zweikämpfen geprägt. Die Gäste erarbeiteten sich immer mehr Vorteile und kamen vor das Gehäuse der SG. Die Heimelf schlug jedoch abermals durch einen schönen Schuss durch Löffler erneut zu. Nach 30 Minuten sprach der Schiedsrichter den Gästen einen indirekten Freistoß im Strafraum zu, den die SG jedoch erfolgreich vereitelte. In der 37. Minuten war es jedoch soweit, und der TSV konnte nach einem langen Ball den Anschlusstreffer erzielen. Mit der Führung ging die SG in die Pause. Der TSV Buchen kam mit Druck aus der Kabine und war über die zweite Halbzeit bestimmend, konnte jedoch seine Chancen nicht in Tore ummünzen. Die Partie endete mit dem ersten Saisonsieg für die SG.

