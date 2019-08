VfB Altheim gewinnt deutlich mit 6:0 gegen Höpfingen II

VfB Altheim – TSV Höpfingen 6:0

Tore: 1:0 (7.)Sven Feix 2:0 (16.) Sven Feix 3:0 (24.) Simon Ehmann 4:0 (32.) Sven Feix 5:0 (64.) Oliver Fitterling 6:0 (86.) Liridon Thaqi. – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Walldürn).

Der VfB fand sehr schnell ins Spiel und erzielte auch schnell die ersten Treffer. S. Feix fand in der ersten Viertelstunde gleich zwei Mal die Lücke in der Abwehr. Eine schöne Direktabnahme aus 18 Metern von S. Ehmann sorgte für das 3:0, ehe wiederum Feix auf 4:0 erhöhte. In der zweiten Hälfte gab ein Abwehrfehler O. Fitterling genug Raum für das 5:0. Obwohl die Intensität etwas nachließ, kamen die Gastgeber noch zu einigen Chancen, die abwechselnd vom Torsteher der Gäste oder auch von Pfosten und Latte zu Nichte gemacht wurden. L. Thaqi krönte seine gute Leistung am Ende mit dem sechsten Treffer für Altheim.

Oberwittstadt II/Ballenberg – Großeicholzheim 2:3

Tore: 0:1 (8.) Matthias Miltz, 1:1 Marcel Nohe, 2:1 (51.) Lukas Weber,2:2 (72.) Jack Kegelmann, 2:3 (88.) Alexander Imhof. – Schiedsrichter: Stefan Dorbath.

Im ersten Spielabschnitt hatten die Gäste leichte Vorteile und gingen in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung. Nach Vorarbeit von Weber glich M. Nohe in der 30. Minute zum 1:1 aus. Bei ausgeglichenem Spiel in der zweiten Hälfte brachte Weber per Kopf nach Freistoßflanke von Volk die heimische SG mit 2:1 in Führung. Die Gäste steckten nicht auf und glichen in der 75. Minute. zum 2:2 aus. Kurz vor Schluss erzielten die Gäste nach einer Unachtsamkeit in der SG Abwehr sogar noch den etwas glücklichen Treffer zum 3:2-Endstand.

Hardheim/ Bretzingen – FC Zimmern 1:1

Tore: 0:1 (12.) Oliver Schindler, 1:1 (77.) Alexjej Berg. – Schiedsrichter: Holger Jakob( Heidersbach).

Oliver Schindler brachte die Gäste in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung. Alexjej Berg schaffte in der 77. Minute für Hardheim/Bretzingen den 1:1-Ausgleich.

SpG Bofsheim – Osterburken II/SV Hettingen 2:3

Tore: 1:0 (23.) Wohlfahrth, 1:1 (50.) Ries, 1:2 (70.) Wehrbach, 1:3 (81.) Wehrbach, 2:3 (86.) Lechner. – Schiedsrichter: Goran Eitelwein (Billigheim).

Im ersten Heimspiel bei der SpG Bofsheim war der „HSV“ zu Gast. Zu Beginn war die Partie ausgeglichen. In der 23. Minute erzielte Spielertrainer Pascal Wohlgemuth das 1:0. nach der Pause kamen die Gäste besser ins spiel und erzielten prompt in der 53. minute den Ausgleich. Mit zwei weiteren Toren in der 70. und 82. Minute zogen sie sogar auf 3:1 davon. in der 89. Minute gelang der SpG zwar noch das 2:3, doch die Gäste nahmen am Ende den Sieg mit nach Hause.

SpG Krautheim/Westernhausen I – Bödigheim 2:2

Tore: 1:0 (7.) Karl, 1:1 (44.) Bechler, 2.1 (58.) Bissinger, 2:2 (68.) Bechler. – Schiedsrichter: Christian Hofmann (Messelhausen).

Im ersten Saisonspiel empfing die SpG den Aufsteiger aus Bödigheim. Die schnelle 1:0-Führung erzielte Daniel Karl per Freistoß (7. Min). Fast mit dem Halbzeitpiff kamen die Gäste zu einer Konterchance, die einskalt zum Ausgleich ausgenutzt wurde. Nach der Halbzeit machte der eingewechselte Lukas Ziegler sofort so richtig agil Betrieb in der SpG-Offensive, was auch zur erneuten Führung durch Felix Bissinger führte (58.). Zehn Minuten später erzielte Bechler mit der ersten nennenswerten Offensivaktion der zweiten Hälfte das 2:2-Unentschieden.

VfB Sennfeld/Roigheim II – SpG Rippberg-Wettersdorf/Gl. 5:0

Tore: 1:0 (18.) Karrer, 2:0 (21.) Schichl, 3:0 (22.) Karrer, 4:0 (84.) Karrer, 5:0 (90.) Keller. – Schiedsrichter: Werner Scheidle (Großeicholzheim).

Zum Saisonauftakt in der A-Klasse empfing der VfB Sennfeld/RoigheimII die Gäste aus Rippberg-Wettersdorf/Glashofen. In der Anfangsphase erspielte sich der VfB Chancen durch einen Lattentreffer von Matter und einer Kopfballmöglichkeit für Karrer. Nach einem klaren Foulspiel verwandelte Karrer in der 18. Minute den fälligen Strafstoß zum 1:0. Zwei Minuten später erhöhte Schichl nach einem langen Pass von Walter auf 2:0. Nur eine Minute später konnte Karrer nach Zuspiel von Matter auf 3:0 erhöhen. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte schien der VfB das Ergebnis nur verwalten zu wollen. Doch nach zunächst vergebenen Chancen durch Karrer und Gense machte der VfB in der Schlussphase des Spiels nochmals Ernst. In der 81. Minute erzielte Karrer per Kopf das 4:0 nach Zuspiel von Keller. In der Schlussminute vollstreckte Keller selbst zum 5:0-Endstand nach Zuspiel von Schichl.

