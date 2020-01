Verein ist zur zweiten Heimat geworden

Mit guten Nachrichten ins neue Jahr: Die TSG Hoffenheim kann über das Ende der laufenden Saison hinaus mit Mittelfeldspielerin Lena Lattwein planen. Die 19-Jährige verlängerte ihren Vertrag beim Kraichgau-Club bis 2021. Für die fünffache Nationalspielerin läuft derzeit die dritte Spielzeit bei der TSG, in dieser Saison erzielte Lattwein in elf Begegnungen vier Tore. Im Sommer 2017 wechselte Lena Lattwein als 17-Jährige zur TSG Hoffenheim, zweieinhalb Jahre später kann die zentrale Mittelfeldspielerin bereits auf 46 Einsätze in der Bundesliga sowie fünf Spiele für die deutsche A-Nationalmannschaft zurückblicken. Sie verlängerte sie ihren bestehenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2021. „Für mich ist die TSG eine zweite Heimat geworden“, so Lattwein. „Die Erfolge der laufenden Saison sprechen für die starke Entwicklung der Mannschaft, an der ich auch über den Sommer hinaus teilhaben will.“ Für die Hoffenheimerinnen ist die laufende Bundesliga-Saison bereits zum jetzigen Zeitpunkt – elf Spieltage stehen in der Rückrunde noch aus – die erfolgreichste seit dem Aufstieg 2013. Mit nur einer Niederlage überwintert die TSG in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz. „Wir sind sehr stolz auf diese Leistung, haben für die Rest-Rückrunde und die kommenden Jahre aber nicht minder ehrgeizige Ziele“, betont Ralf Zwanziger, Leiter des Frauen- und Mädchenfußballförderzentrums. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass sich Lena für eine weitere Saison bei uns entschieden hat. Das bestätigt einmal mehr, dass wir Top-Talenten tolle Möglichkeiten bieten, um sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln.“ pik

