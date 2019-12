Verbandsligist gegen Landesliga-Primus

Wem gelingt der fünfte Sieg beim Aktiventurnier des ebm-papst-Hallenmasters? Der TSV Crailsheim, der FSV Hollenbach und die Sportfreunde Schwäbisch Hall haben bisher jeweils vier Mal in Mulfingen gewonnen. Das Hallenmasters geht am 4. und 5. Januar in seine 18. Auflage. Gestartet wurde die Veranstaltung 2003 mit dem A-Jugend-Turnier. Seitdem sind in der Mulfinger Gerhard-Sturm-Halle die

...