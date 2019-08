Verbände in den Entscheidungsprozess einbinden

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat ein Schreiben von Bundesumweltministerin Svenja Schulze zum Thema „Mikroplastik auf Kunststoffrasenplätzen“ auf Wunsch der Ministerin an seine Mitgliedsorganisationen weitergeleitet. In diesem Schreiben erläutert Svenja Schulz die aktuellen Vorgänge „zum Sachverhalt Kunstrasenplätze und Mikroplastik“. Die Ministerin verdeutlicht dabei, so der DOSB, „noch einmal die Relevanz und akute Dringlichkeit des Themas“.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) habe ein großes Interesse daran, „dass Vereine und kommunale Einrichtungen ihren Spiel- und Trainingsbetrieb ohne Einschränkungen durchführen können, besonders im Breiten- und Jugendsport“, erklärt die Ministerin. Anlass der Diskussionen der vergangenen Wochen sei kein deutscher Regelungsvorschlag, sondern der Entwurf der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zur Beschränkung von absichtlich zugesetzten Mikroplastik-Partikeln.

Informationen einreichen

In dem Entwurf seien bereits einige Ausnahmen enthalten oder Übergangsfristen für einzelne Verwendungszwecke vorgesehen. Für Einstreumaterial in Kunstrasenplätzen gebe es bisher keine Ausnahmen oder Übergangsfristen, aber es sei „wichtig zu wissen“, so Svenja Schulze, „dass die Kunstrasenplätze selbst nicht betroffen sind.“ Die ECHA habe jedoch ausdrücklich darum gebeten, zusätzliche Informationen einzureichen, um die möglichen Auswirkungen des Entwurfs auf den Betrieb von Kunstrasenplätzen und auf den Sportbetrieb sowie die Notwendigkeit einer Ausnahme für die Verwendung von Einstreumaterial für Kunstrasenplätze abschätzen zu können . Die ECHA selbst sehe also für diesen Verwendungszweck noch Prüf- und Beratungsbedarf, ehe die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten einen Regulierungsvorschlag unterbreite.

Das geschilderte Verfahren zeige, dass es möglich und wichtig sei, den Prüf- und Entscheidungsprozess bereits jetzt frühzeitig mitzugestalten, erklärte die Bundesministerin. Sie empfehle „dringend, dass sich viele Betroffene beteiligen und möglichst umfassende Informationen zur aktuellen Situation vor Ort im Rahmen der öffentlichen Konsultation bei der ECHA einreichen“.

Auch der DOSB forderte seine Mitgliedsorganisationen auf, sich aktiv an der Öffentlichen Konsultation der ECHA zum Beschränkungsvorschlag „Mikroplastik“ zu beteiligen. Mittlerweile hätten mindestens 18 Sportorganisationen aus Sportdeutschland diese Möglichkeit genutzt, erklärten DOSB-Präsident Alfons Hörmann und die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker. Beide schrieben der Ministerin, dass der DOSB gerne die im laufenden Verfahren vorgesehenen weiteren Möglichkeiten zur Beteiligung ausschöpfen werde. „Gleichzeitig wollen wir aber auch klarstellen, dass sich der DOSB und damit der organisierte Sport in Deutschland der kollektiven und individuellen Verantwortung zum Schutz unserer Umwelt bewusst ist und dies für eine gesellschaftliche Kernaufgabe der nächsten Jahre hält.“

DOSB und DFB hatten ihre Positionen bereits in einer gemeinsamen Stellungnahme im Rahmen der Konsultation zum ECHA-Beschränkungsvorschlag „Mikroplastik“ formuliert.

Der DOSB hat auf seiner Internetseite www.dosb.de/mikroplastik wichtige Dokumente und Informationen zu relevanten Fragen und Antworten rund um das Thema „Mikroplastik auf Kunststoffrasenfeldern“ gesammelt. dosb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019