Unterschiedliche Motivationen, aber das gleiche Ziel: Fairness

Die große Bühne des traditionellen Schiedsrichter-Turniers, des Heinz-Morlock-Gedächtnisturniers (wir berichteten), nutzte die Schiedsrichtervereinigung Tauberbischofsheim, um Björn Schumann und Thomas Syksch als Sieger der Aktion „Danke Schiri“ zu ehren.

„Björn Schumann ist der Schiedsrichter für die besonderen Spiele“, betont Peter Weingärtner, in Tauberbischofsheim für die Schiedsrichter zuständig. Allein durch seine routinierte und souveräne Art zu pfeifen – gern bei Entscheidungsspielen um Auf- und Abstieg oder im Pokal – habe er immer Werbung für das Schiedsrichterwesen gemacht. Mit 16 Jahren legte der heute 39-Jährige die Prüfung ab.

Seinen Erfahrungsschatz gibt er nun gern an den Nachwuchs weiter. Als Assistent geht er bei jungen Schiris an der Linie mit und leitet sie an. „Seine wohldosierte und fachlich korrekte Kritik ist dabei sehr angesehen“, weiß Weingärtner. Auch in Sachen Spiel-Vor- und -Nachbereitung sei er beispielhaft und ein Vorbild für andere. Seine Motivation? „Fairness auf dem Sportplatz herstellen und den Umgang der handelnden Personen positiv gestalten, damit alle Spaß am Fußball haben.“

Umgang mit Druck gelernt

Das Hobby als Schiedsrichter kann Schumann nur empfehlen: „Es dient der persönlichen Entwicklung, stärkt die schnelle Entscheidungsfreudigkeit und den Umgang mit Drucksituationen, fördert die Kritik- sowie Teamfähigkeit und hält sportlich fit.“

Die Schiedsrichtervereinigung Tauberbischofsheim kürte ihn nun zum „Danke Schiri“-Sieger in der Kategorie „U50“. „Das ist eine tolle Wertschätzung für die geleistete Arbeit, die auch in der Öffentlichkeit gut kommuniziert wird“, freute sich Schumann.

Sieger in der Kategorie Schiedsrichter Ü50 ist Thomas Syksch. „Für mich ist ein Leben ohne Fußball nicht vorstellbar. Ich habe aber sehr früh gemerkt, dass mein Talent als Schiri deutlich ausgeprägter ist als das als Spieler“, sagt der 53-Jährige, der seit 30 Jahren Spiele leitet. In der Schiedsrichtervereinigung engagiert er sich als Beobachter und Einteiler, für den Nachwuchs ist er Mentor.

„Es wäre toll, wenn ich möglichst viele Leute mit meiner Begeisterung für die Schiedsrichter-Sache angesteckt habe und in Zukunft noch anstecken werde“, schreibt sich Syksch auf die Fahnen. Denn: „Es gibt 1000 Gründe, warum das Hobby als Schiedsrichter ganz viel Spaß machen kann: Für den einen ist es der sportliche Anreiz oder schlicht Verrücktheit nach Fußball, für den anderen Freude an der Bewegung und der Kameradschaft. Bei mir ist es unter anderem selbst nach über 1000 geleiteten Spielen noch immer der Anreiz, es „möglichst perfekt“ zu machen.“

Drei Kategorien

30 Jahre als Schiedsrichter und vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit in Verein und Fußballkreis seien ganz besondere Leistungen, betont Weingärtner. Dafür habe Syksch die „Danke-Schiri“-Ehrung wohl verdient. Der Ausgezeichnete freut sich: „Die Ehrung zeigt, dass mein Wirken und Tun auf und neben den Sportplätzen nicht nur zur Kenntnis ge-nommen, sondern vielmehr anerkannt und wertgeschätzt wird.“ Die Schiedsrichtervereinigungen küren ihre Sieger in den Kategorien U50, Ü50 und Frauen und ehren sie im Kreis. Alle Kreissieger sind zur großen „Danke-Schiri“-Ehrung mit der Dekra-Niederlassung Mannheim am 9. Februar in die Sportschule Schöneck eingeladen. Dort wird in jeder Kategorie ein BFV-Sieger verkündet. aka

