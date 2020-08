Unter der Landesliga gibt es bei den A-Junioren nichts mehr

Für die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim soll es nach den Sommerferien auch wieder losgehen, weshalb die Verantwortlichen um Kreisjugendleiter Hubert Dick die Planungen für die Saison 2020/21 aufgenommen haben. Dabei gilt es, eine weitreichende Neuerung seitens des Verbandes bei den A-Junioren zu berücksichtigen, die Mannschaftsmeldungen der Vereine im Kreis auszuwerten und die Spieltermine für die einzelnen Altersklassen mit den Terminvorgaben des Verbandes (Rahmenterminkalender) abzustimmen.

Nach den Mannschaftsmeldungen für die neue Saison entspricht die Zahl der Teams in etwa der Größenordnung der Vorsaison. Lediglich bei den jüngsten Kickern (F-Junioren) ist ein schmerzhaftes Minus zu verzeichnen, was wohl im Zusammenhang mit der langen Trainings-und Spielpause in den vergangenen Monaten steht. Hier hofft Dick, dass dieses Minus in der nahen Zukunft wieder ausgeglichen werden kann.

In enger Zusammenarbeit mit dem Verbandsspielausschuss und den Ausschüssen der Kreise Buchen und Mosbach haben die Staffelleiter des Kreisjugendausschusses Tauberbischofsheim (KJA) die vorläufigen Spielpläne für die Juniorenligen auf Kreisebene erstellt. Diese vorläufigen Spielpläne werden in den Staffeltagen mit den Vereinsverantwortlichen endgültig verabschiedet. Die Jugendabteilungen der Vereine haben jetzt Zeit und Gelegenheit, die Spieltermine vereinsintern zu koordinieren und sollen angestrebte Änderungen unbedingt bereits im Vorfeld der Besprechungen angehen. Dies gilt auch für die Teams in den Landesligen.

A-Junioren

Im Hinblick auf die Entwicklung der Mannschaftszahlen in dieser Altersklasse in den drei Kreisen Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim hat der Badische Fußballverband (BFV) nach intensiven Beratungen mit den Vereinen eine einschneidende Änderung beschlossen. Die insgesamt 25 A-Junioren-Teams aus den drei „Odenwaldkreisen“ spielen künftig in zwei Landesliga-Staffeln (wir berichteten). Daher gibt es auch keine Kreisliga Tauberbischofsheim mehr. In der nördlichen Landesliga (Staffel 2) ist der Fußballkreis Tauberbischofsheim mit acht und Buchen mit fünf Mannschaften vertreten. Der Punktspielbetrieb startet am 12. September. Die südliche Landesliga Odenwald (Staffel 1) rekrutiert sich aus Mannschaften der Kreise Buchen und Mosbach. Die beiden Staffelsieger ermitteln dann in einem Entscheidungsspiel den Aufsteiger in die Verbandsliga.

B-Junioren

Die drei Odenwaldkreise haben sich auch für die neue Saison auf die Bildung zweier gemeinsamen Kreisligen verständigt. In der Kreisliga Odenwald 2 besteht die Konkurrenz aus acht Teams aus dem Kreis Tauberbischofsheim sowie fünf Teams aus dem Kreis Buchen. Die neue Runde wird am 19. September eröffnet.

C-Junioren

Mit voraussichtlich zwölf Teams startet am 12. September die C-Junioren–Kreisliga Tauberbischofsheim in die neue Saison. Es wird erneut mit flexiblen Teamgrößen gespielt, wobei ein Team aus mindestens neun Akteuren besteht und sich der Spielpartner nach dieser Teamgröße richtet.

D-Junioren

Für 14 gemeldete 9-er Teams geht es in zwei nach regionalen Gesichtspunkten organisierten Kreisklassen im kommenden Herbst zunächst um die Qualifikation für die Kreisliga. Nach einer einfachen Qualifikationsrunde (Kreisklasse A) steigen die jeweils vier besten Teams dieser beiden Staffeln in die Kreisliga auf und spielen im Frühjahr 2021 um den Kreismeistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Die anderen sechs Teams spielen dann in der neu gebildeten Kreisklasse B um die Staffelmeisterschaft.

Weitere neun Teams kämpfen in der Kreisklasse C (Teamgröße flexibel 7 bis 9 Spieler) um die Staffelmeisterschaft. In allen drei Staffeln rollt der Ball ab 18./19. September.

E-Junioren

Hier soll es Ende September (25./26. September) wieder mit dem Kinderfußball losgehen. In der Fair-Play-Liga der E-Junioren kickt der Fußballnachwuchs (35 Teams), in mehreren Staffeln nach regionalen Gesichtspunkten aufgeteilt, in einer einfachen Spielrunde unter dem Motto „Erlebnis statt Ergebnis“. Es geht dabei nicht um Punkte und Meisterschaft, denn für die acht- bis zehnjährigen Kicker steht der Spaß am Spiel und der Bewegung absolut im Vordergrund. Ein Team besteht aus sieben Mädchen und Jungen, die auf verkleinertem Feld spielen,

F-Junioren

Auch für die jüngsten Kicker ist Ende September der Saisonstart geplant. Im Hinblick auf die zu beachtenden Hygiene-Regeln können die Kinder im Herbst ausnahmsweise nicht in Fußballturnieren auf kleinen Spielfeldern auf Torejagd gehen, sondern es werden Einzelspiele zweier Teams ausgetragen (Spielzeit 2x20 Minuten). Die Nachwuchstalente können dabei in „Fünfer-Teams“ mit vereinfachten Regeln (Fair Play Liga) kicken. Auf einen Schiedsrichter wird hierbei gänzlich verzichtet. Die Kinder sind selbst für die Einhaltung der Regeln verantwortlich und treffen weitestgehend eigenständig Entscheidungen.

Kreispokal

Wegen des coronabedingten Abbruchs der vergangenen Saisonwurden die Endspiele um den Kreispokal der Junioren nicht wie geplant im Mai . ausgetragen. Kreispokalspielleiter Bernd Schmid hat nun für Samstag, 15. August, Endspiele wie folgt angesetzt: 13 Uhr, C-Junioren, JSG Hundheim-St./Reicholzheim/Uissigheim gegen JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach. – 17 Uhr, B-Junioren, JSG Uissigheim/Reicholzheim/Külsheim – FV Lauda. Beide Endspiele werden in Külsheim ausgetragen.

Um den Kreispokal der Saison 2020/21spielen erneut neben den auf Kreisebene gemeldeten 11er-Teams auch die A-/B-und C-Junioren-Mannschaften der Landesliga. Die Spieltermine werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Vorbereitungsspiele

Die zur Saisonvorbereitung der Nachwuchskicker zwischen den Vereinen vereinbarten Freundschafts- und Vorbereitungsspiele sind grundsätzlich bei Kreisjugendleiter Hubert Dick rechtzeitig schriftlich (Mail an das elektronische DFBnet-Postfach Hubert.Dick@badfv.evpost.de) anzumelden und ein Schiedsrichter anzufordern. Ausgenommen hiervon sind Spiele der jüngeren Kicker ab den D-Junioren. kja

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020