Ungenutzte Überzahl

Waldhof II – VfR Gommersdorf 2:1

Waldhof: Pedretti, Mahmuti, Kolcak (75., Rona), Marouardt, Mikona (88., Vintonji), Kieren, Marsal (92., Lutz), Azizi, Assar, Stjepanovic, Germies (64., Port).

Gommersdorf: Petrowski, Stöckel, Breuninger, Geissler, Schuler, Walter, Würzberger (67. Max Schmidt), Scheifler (68. Vollmer), Hespelt, F. Schmidt, Baust (67. Cebulla).

Tore: 0:1 (6.) Hespelt, 1:1 (35.) Mikona, 2:1 (55.) Azizi. – Schiedsrichter: Raphael Kastner (Dobel). – Rote Karte: Daniel Marquardt (56.). – Zuschauer: 140.

Nichts wurde es mit dem Punktgewinn des VfR Gommersdorf im Auswärtsspiel der Verbandsliga Nordbaden beim SV Waldhof Mannheim II. Trotz einer über 30-minütigen Überzahl gelang es der Hogen-Truppe nicht, den angestrebten Punkt mit ins Jagsttal zu nehmen. Der SV Waldhof U23 gewann 2:1.

Etwas zerfahren war die erste Hälfte von beiden Mannschaften geführt. Die Waldhöfer kamen mit den ungewohnten Platzverhältnissen – lang und schmal – eben so wenig zurecht wie die Gommersdorfer. Richtige Aufmerksamkeit bei den Zuschauern weckten nur im ersten Abschnitt die zwei Treffer: Nach einem Konter der Gommersdorfer schien dieser schon für alle geklärt. Uwe Walter nutze dann blitzartig den unsauberen Abwehrversuch der SV-Abwehr und chipte den Ball in die Mitte, wo Jakob Hespelt (6.) per Kopf für die Führung des VfR Gommersdorf sorgte. Dieser Treffer gab den Jagsttälern aber nicht die Sicherheit, um mit der nötigen Ruhe weiter nach vorne zu spielen. Und so kam es wie es kommen musste: Malik Mikona (35.) traf mit einem strammen Schuss zum 1:1. Vorausgegangen war ein schöner Seitenwechsel.

Es fehlte etwas der Biss

Im zweiten Abschnitt fehlte es den Gommersdorfern weiter an Schwung. Die Platzherren waren einfach einen Tick williger und scheuten keine Zweikämpfe. Dies wurde beim VfR etwas vermisst. Man vermisste etwas den Biss. Kelmend Azizi (55.) hatte dann das nötige Glück auf seiner Seite, als er mit einem über 40 Meter geschlagenen Ball gewollt oder ungewollt genau in den Winkel zum 2:1 für die „Blau-Schwarzen“ traf. Nach der Roten Karte (56.) für den SV Waldhof II schienen die Gommersdorfer wieder frische Luft zu schnuppern, doch mit viel Engagement und Einsatz konnten die Platzherren das Spiel über die Zeit retten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020