Unentschieden verpasst

FSV Hollenbach – SV Waldhof 1:2

Hollenbach: Haun, Meincinger, Vargas, Krieger E. (30. L. Krieger), Rehrauer (76. Walter), Henning, Weippert , Akdas, Specht (17. Neigert), Heinzl (80. Scheuerl), Beck.

Tore: 0:1 (25.) Celik, 0:2 (32.) Aydin, 1:2 (89.) Akdas.

Den Abschluss der englischen Woche des FSV Hollenbach in der A-Junioren-Oberliga markierte am Sonntag die Partie gegen Waldhof Mannheim. Daheim unterlag der FSV mit 1:2 dem Favoriten.

Zwar machten wie erwartet die Mannheimer das Spiel, kamen aber gegen die defensiv konzentriert agierende Mannschaft aus Hollenbach nur durch Standards und Fernschüssen zu gefährlichen Aktionen. Auf der anderen Seite sorgten die Hollenbacher mit ihrem schnellen Umschaltspiel im gegnerischen Drittel für einzelne Nadelstiche, jedoch fehlte beim Abschluss die letzte Konsequenz. Erst in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit nutzten die Gäste eine unorganisierte Phase des FSV aus und erzielten durch schnelle Kombinationen im heimischen Strafraum zwei Treffer. Justin Haun und Paul Meinczinger vereitelt danach weitere Chancen.

Weiter hielt der FSV an seiner taktischen Ausrichtung fest und zeigte sich in der zweiten Hälfte merklich organisierter. Diese Kompaktheit und der Einsatz ermöglichten es, mit fortlaufender Spielzeit wieder mehr Offensivaktionen zu kreieren. Ein Abschluss von Maxi Beck im gegnerischen Strafraum landete am Pfosten. Sechs Minuten vor Schluss nutzte Dogukan Akdas die unorganisierte Defensive im Strafraum des Gegners und sorgte für das 1:2. Zwar kam Hollenbach nun häufiger in den torgefährlichen Bereich, verpasste aber den durchaus möglichen Treffer zum Unentschieden. fsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.09.2020