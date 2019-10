Und wieder wechselt der Tabellenführer

SV Schlierstadt – FC Donebach 0:3

Tore: 0:1 (12.) Manuel Walz, 0:2 (17.), 0:3 (23.) je Michael Schnetz. – Gelb-Rote Karte für Donebach (89.). – Schiedsrichter: Andy Grüßung (Wertheim-Eichel).

In diesem Kellerduell erwischten die Gäste den besseren Start. Mit schnell vorgetragenen Angriffen setzten sie Nadelstiche in der SVS-Abwehr . Einen Strafstoß in der zwölften Minute verwandelte Walz sicher zur Gästeführung. Nur fünf Minuten später erhöhte Schnetz mit einem Schlenzer ins lange Eck auf 2:0. Der SVS war völlig von der Rolle und spielte wenig später erneut Schnetz den Ball in die Beine, welcher die Einladung dankend annahm und auf 3:0 erhöhte. Mitte der ersten Hälfte hatte sich der SVS dann etwas besser auf die Gäste eingestellt und versuchte, zum Anschlusstreffer zu kommen. Aus kürzester Distanz traf man jedoch zweimal genau den Torwart. In der zweiten Hälfte fand der SVS keine Mittel gegen gut gestaffelte und abgezockte Gäste.

TSV Götzingen/VfL Eberstadt – VfB Heidersbach 5:1

Tore: 1:0 (20.) Felix Holderbach, 2:0 (32.) Mike Rösch, 2:1 (68.) Rico Neubig, 3:1 (71.), 4:1 (80.) je Felix Holderbach, 5:1 (90.+ 1) Felix Ballweg. – Schiedsrichter: Daniel Donadio (Kreuzwertheim).

Mit der ersten nennenswerten Aktion erzielte F. Holderbach für die Heimmannschaft das 1:0. Zehn Minuten später erzielte M. Rösch, nach schöner Vorarbeit durch Aumüller, das 2:0. Nach dem Wiederanpfiff hatte der TSV/VfL zahlreiche Chancen, die aber ungenutzt blieben. So kam es, wie es kommen musste: Heidersbach erzielte aus dem Nichts durch Neubig den Anschluss. Allerdings stellte F. Holderbach nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. In der 80. Minute erhöhte F. Holderbach mit seinem dritten Treffer auf 4:1. Nun rollte Konter auf Konter auf das Heidersbacher Tor, die sich bei ihrem Keeper bedanken durften, dass der Rückstand nicht höher ausfiel. In der Nachspielzeit erzielte Youngster Felix Ballweg den 5:1-Endstand.

TSV Buchen – Spvgg. Hainstadt 3:2

Tore: 1:0 (19., Elfmeter) Eduard Penner, 2:0 (22.) Alexej Ivanov, 3:0 (24.) Florian Makosch, 3:1(45.) Elivelton Luiz Camicia, 3:2 (70.) Elivelton Luiz Camicia. – Schiedsrichter: Dennis Bauer.

Nach fünf Minuten hatte Hainstadt Pech nach einem Lattenschuss durch Chr. Geier. Auch Elivelton traf wenig später nur den Pfosten. Mit einem umstrittenen Foulelfmeter gelang Eduard Penner nach 18. Minuten die Führung. Nur Minuten später schlug ein Schrägschuss von Ivanov nach Einwurf zum 2:0 im langen Eck ein. Die Gäste wirkten geschockt und Makosch nutzte eine misslungene Abwehr nach einer Flanke von Emre Kaya zum 3:0. Kurz vor der Pause dezimierten sich die Einheimischen durch eine Notbremse. Den anschließenden Freistoß holte Böhrer bravourös aus dem Eck. Hainstadt machte jetzt Druck und Elivelton erzielte den Anschlusstreffer mit einem Kopfball nach einer Ecke. Mit Beginn der zweiten Hälfte nahm die Hektik zu und in der 69. Minute blieb wieder Elivelton nach einem Solo cool und erzielte das 3:2. Gegen eine weitere Elivelton-Chance rettete Böhrer mit energischem Herauslaufen. In einer intensiven Schlussphase erkämpfte sich Buchen mit letzter Kraft den Sieg.

Eintr. Walldürn – FC Hettingen 6:0

Tore: 1:0 (3.) Mario Turra, 2:0 (14.) Fabian Kaiser, 3:0 (26.) Mario Turra, 4:0 (32.) Fabian Kaiser, 5:0 (44.) Marion Turra, 6:0 (51.) Fabian Kaiser– Schiedsrichter: Conrad Gerstlauer (Mosbach).

Mit sehenswertem Kombinations-Fußball ließen die Gastgeber die beiden letzten klaren Niederlagen vergessen. Schon nach wenigen Minuten wurde Turra „auf die Reise“ geschickt, der ließ den Torwart noch aussteigen und schob zum 1:0 ein. Nach einer weiten Flanke knallte F. Kaiser den Ball per Dropkick zum 2:0 ins Netz. Die Gäste kamen nicht ins Spiel. In der 25. Minute erhöhte Turra mit Einzelleistung auf 3:0. Nach einem weiteren tollen Spielzug legte Turra per Hacke für F. Kaiser auf und der zog sofort zum 4:0 ab. Die Zuschauer mussten sich die Augen reiben, denn so stark hatten sie ihre Mannschaft lange nicht mehr gesehen. Noch vor der Pause schloss Turra nach einem präzisen Pass von J.Fritsch zum 5:0 ab. Nach einem Alleingang drosch F. Kaiser den Ball zum 6:0 ins Netz. Die Platzherren ließen in der Folge etwas nach und die Hettinger wurden etwas stärker.

FC Schloßau – VfR Gommers II 4:2

Tore: 1:0 (8.) Lukas Brech, 2:0 (21.) Thomas Scheuermann, 3:0 (55.) Luca Böhm, 3:1 (75.) Gian Favio Karl, 3:2 (76.) Marco Klenk, 4:2 (79.) Lukas Brech. – Schiedsrichter: Markus Kohler (Windischbuch).

Souverän und engagiert gingen die Hausherren zu Werke und ließen dem Gast nur wenig Raum zur Entfaltung. Mit gekonntem Passspiel kam man immer wieder gefährlich vors Tor der Gäste. In der neunten Minute überlief L. Brech nach tollem Zuspiel die gesamte Abwehr und vollenden zum 1:0. Th. Scheuermann war es, der in der 22. Minute verdient auf 2:0 erhöhte. L. Böhm erzielte mit einem schönen Kopfball das 3:0. Mit dem ersten Torschuss der Gäste, verkürzten diese durch Karl auf 1:3. Wie schnell ein Spiel kippen kann, zeigte sich nur eine Minute später, als sich ein Abpraller zum 2:3 ins Tor der Hausherren senkte. Die „Blau-Weißen“ legten den Schalter aber nochmals um. Es war erneut L. Brech, der mit seinem zweite Treffen den verdienten Sieg sicherstellte.

TSV Mudau – TTSC Buchen 3:3

Tore: 0:1 (17.) Erhan Cakar, 0:2 (38.) Erhan Cakar, 0:3 (51.) Sakaria Hamita, 1:3 (52.) Marvin Geier, 2:3 (79., Elfmeter) Marvin Geier, 3:3 (86.) Jannes Straub. – Schiedsrichter: Richard Borkert (Mosbach).

Der Gastgeber dominierte zunächst die Begegnung und erspielte sich auch erste Torchancen durch Haber und Hoffmann. Im Gegenzug düpierte Hammoud die gesamte TSV-Abwehr und Cakar veredelte sein Zuspiel souverän zur Gästeführung. Erneut war es Cakar, der nach einem bösen Schnitzer in der TSV-Defensive in der 38. Minute das 2:0 erzielte. Als Hamrita in der 51. Minute das 3:0 erzielte, schien der Drops gelutscht. Doch nur zwei Minuten später traf S. Volk zum 1:3. Der Gastgeber gestaltete die Partie nun offen und M. Geier verwandelte den an Haber verursachten Foulelfmeter in der 60. Minute souverän zum 2:3. Da die Gäste ab diesem Zeitpunkt „gelb/rot“-dezimiert waren, dominierte nun der TSV Mudau das Spielgeschehen. In der 87. Minute erzielte J. Straub den verdienten Ausgleich.

SV Waldhausen/ FV Laudenberg – SG Erfeld/Gerichtstetten 2:2

Tore: 1:0 (12.) Alexander Galm, 2:0 (32.) Dominik Müller, 2:1 (64. Eigentor) Yves Hrynko, 2:2 (81.) Daniel Horn. – Schiedsrichter: Oliver Swoboda (Neuhütten).

A. Galm in der 12. und Dominik Mechler (32.) legten für die Heimelf vor. Ein Eigentor nach einer Stunde brachte die SG Erfeld/Gerichtstetten aber wieder heran. D. Horn erzielte in der 81. Minute den 2:2-Endstand.

SV Osterburken – FC Schweinberg 3:1

Tore: 1:0 (24.) Eduard Siemens, 1:1 (55.) Vando Luis Reimann, 2:1 (68.) Björn Zimmermann, 3:1 (86.) Timo Schmitt. – Schiedsrichter: Reinhold Beck (Sindelbachtal).

Die Gäste begannen gut, indem sie ihren Stürmer im SVO-Strafraum schön freispielten. Zum Glück für die Einheimischen gelang nur ein Pfostenschuss. Einen strammen Fernschuss hielt der Schweinberger Torhüter noch. Als in der 24. Minute Eckel gefühlvoll auf den „zweiten“ Pfosten flankte, drückte der mitgelaufene Siemens den Ball zum 1:0 über die Linie. Gleich nach der Pause setzte Reimann eine Schweinberger Chance über die Latte. In der 55. Minute kamen die Gäste zum überraschenden Ausgleich durch Reimann, der frei vor dem Tor Keeper Niklas keine Abwehrchance ließ. Ein weiter Abschlag vom SVO-Torhüter über Freund und Feind wurde von Zimmermann kurz vorm Schweinberger Strafraum gekonnt gestoppt; über den herauseilenden Torwart erzielte der SVO-Stürmer mit einem eleganten Lupfer das 2:1. Kurz vor dem Spielende wurde ein schöner Spielzug von E. Siemens direkt in die Schnittstelle der FC-Abwehr gespielt, wo sich Spielführer Schmitt den Ball erlief und flach ins lange Eck zum umjubelten 3:1 verwandelte. Eine Besonderheit war aufseiten des SVO die Einwechslung von Juris Siemens, der nach langer Fußballpause kaum was von seiner Kampfkraft verloren hatte.

