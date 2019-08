Umpfertal will Punkte gegen „Schüpf“

Am Samstag trifft der TSV Unterschüpf II/Kupprichhausen zuhause auf den 1. FC Umpfertal II. Während die Gastgeber am ersten Spieltag noch keine Partie bestritten und somit nach einer durchwachsenen letzten Saison ihre ersten Schritte in der bekannten Spielklasse wagen, konnten die Gäste am vergangenen Wochenende schon die ersten drei Punkte nach einem Sieg auf dem Papier

...