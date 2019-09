Überraschung war möglich

SV Waldhof – FSV Hollenbach 2:0

Hollenbach: Schmidt, Kaiser, Knab, Breuninger, Scheppach, Hermanns, Weippert (Henning), Limbach, Neigert (Kimmerle), Baust (Fackelmann), Utz (Schmitt)

Nach dem Sieg in Neckarelz ging es für die Hollenbacher U19 in der Oberliga gleich zum nächsten Aufstiegsaspiranten – zum SV Waldhof. Im geschichtsträchtigen, alten Waldhofstadion am Alsenweg sah es lange Zeit nach einer dicken Überraschung, die schlussendlich dann aber doch ausblieb.

Der Großteil der ersten Hälfte spielte sich im Mittelfeld ab, wobei es der FSV mit großem Aufwand und diszipliniertem Verhalten schaffte, die Offensive der Mannheimer vom torgefährlichen Bereich fernzuhalten.

Ab der 60. Minute häuften sich auf beiden Seiten die Chancen und das Spiel nahm deutlich Fahrt auf. So hatte Julian Henning eine Doppelchance, um Hollenbach in Führung zu bringen (63.). In dieser Phase lag eine faustdicke Überraschung in der Luft, da Hollenbach mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel übernahm. Genau in dieser entscheidenden Phase fiel dann aber der Führungstreffer für den SV Waldhof im Anschluss an eine Ecke (75.). Nun schaffte es der FSV nicht, nochmals Druck aufzubauen und fing sich in der 87. Minute sogar noch den zweiten Treffer ein. chw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019