U19 stürzt Spitzenreiter

FSV Hollenbach – SV Waldhof Mannheim 2:1

Hollenbach: Haun, Henning, Breuninger, Rehrauer, Krieger, Utz (90.+2 Reißmann-Balling), Scheppach, Limbach, Akdas (82. Hermanns), Baust (70. Neigert), Schmitt (90.+3 Ratsch).

Tore: 1:0 (25.) Tim Schmitt, 1:1 (41.), 2:1 (90.+5) Timo Neugert.

Der Start nach der Winterpause hätte für die U19 des FSV Hollenbach in der U19-Oberliga Baden-Württemberg nicht besser laufen können. Gegen den haushohen Favoriten aus Mannheim fuhr der FSV einen zwar glücklichen, aber letztendlich nicht unverdienten Sieg ein.

Hochkonzentriert ging die Heimmannschaft aus Hollenbach in die Partie. Der Gast aus Mannheim machte zwar das Spiel, kam aber hauptsächlich nur durch Standards und Fernschüsse zu gefährlichen Aktionen. In der 26.Minute setzte sich Tim Schmitt nach einer Flanke durch und spitzelte den Ball am herauskommenden Torspieler vorbei. um ihn anschließend nur noch ins leere Tor zu köpfen – 1:0 für den Außenseiter.

Gegen Ende der 1.Halbzeit kam der Gast dann immer stärker auf, der Ausgleich kam allerdings einem Geschenk gleich. Im Spielaufbau vertändelte der FSV den Ball, sodass der Mannheimer Angreifer freistehend nur noch zum 1:1 abschließen musste. So ging es dann auch in die Kabinen zur Halbzeitpause.

Gleich nach der Pause brannte es gleich lichterloh im Hollenbacher Strafraum. Mit einer ansonsten weiterhin konzentrierten Leistung kam der FSV-Nachwuchs immer wieder zu gefälligen Nadelstichen. Waldhof hatte zwar mehr Ballbesitz, aber versprühte kaum große Torgefahr.

Trotz nachlassender Kräfte hielten die Gastgeber das Unentschieden. Und dann kam die fünfte Minute der Nachspielzeit: Noah Hermanns spielte bei einem Konter den mitgelaufenen Timo Neigert an, der den Ball aus 10 Metern ins kurze Eck versenkte und damit für den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer für den FSV Hollenbach sorgte.

Mit diesem Sieg verschafft sich die U19 im Oberliga-Abstiegskampf ein wenig Luft und sorgte für die erste große Überraschung im Kalenderjahr 2020. fsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020