TV stemmt Turn-Event erfolgreich

In der Turnhalle in Niederstetten fand das Württembergische Landesfinale der Mannschaftswettkämpfe im weiblichen Geräteturnen statt. Die Turnabteilung des TV Niederstetten sprang als Ausrichter dieses Events ein und bot den Turnerinnen aus ganz Baden-Württemberg ideale Wettkampfbedingungen.

Die Wettkämpfe begannen bereits am Samstagmorgen für die E-Jugendlichen. Es zeigte sich bereits in dieser Altersklasse , dass mit spannenden Wettkämpfen und tollen turnerischen Leistungen am gesamten Wochenende zu rechnen ist. Die angereisten Mannschaften turnten am Boden, Stufenbarren/Reck, Schwebebalken und Sprungtisch. Insgesamt gingen in dieser Altersklasse 12 Vereine an den Start und kämpften um den Titel.

Nach drei Stunden war der Wettkampf für die E-Jugendlichen Mädchen beendet, und am Schluss setzten sich auf den ersten drei Plätzen folgende Mannschaften durch: 1. Platz TSV Ingelfingen (169,8 Punkte), 2. Platz Spvgg. Besigheim (168,60 Punkte), 3. Platz SV Hülben (167,55 Punkte).

Der zweite Durchgang der weiblichen D-Jugend begann nahtlos im Anschluss. Hier starteten 12 Mannschaften an den vier Geräten, von denen sich vier Mannschaften leicht absetzten. Nach rund drei Stunden und teilweise knappen Entscheidungen in den Wertungen behaupteten sich schließlich die Mädels von der TSG Bailingen 1 (178,25 Punkten) auf Platz eins vor den Zweitplatzierten der TG Feuerbach (175,25 Punkte) und den Drittplatzierten von der TSG Schnaitheim (173,75 Punkte).

Der dritte Durchgang vor vollen Zuschauerrängen und einem elf Mannschaften großen Teilnehmerfeld startete am Nachmittag. Hier war von Beginn an zu erkennen, dass sich die Mannschaften des TV Spaichingen und des TSV Markelsheim ein enges Rennen um den vordersten Platz liefern würden. dicht gefolgt von der TSG Heilbronn.

Die Entscheidung zu Gunsten des TV Spaichingen fiel dann am Schwebebalken. Leider hatte hier die Mannschaft aus Markelsheim nicht ganz das Glück auf seiner Seite, und man verlor hier wichtige Punkte. So kam es dann zu folgendem Endergebnis:

1. Platz: TV Spaichingen (185,65 Punkte), 2. Platz: TSV Markelsheim (181,20 Punkte) 3. Platz: TSG Heilbronn (180,55 Punkte). Mit dem zweiten Platz gelang dem TSV Markelsheim ein toller Wettkampf in der Nachbarschaft von Niederstetten mit sehr glücklichen Turnerinnen.

Landesfinale LK Geräteturnen

Am darauffolgenden Sonntag begann der Wettkampftag bereits um 9 Uhr mit dem Einturnen für die LK 2 in der Kür. Hier waren insgesamt acht Mannschaften gemeldet. Hier zeigte sich schon die Klasse und das Können der teilnehmenden Mannschaften. Dies zog auch die zahlreichen Zuschauer in den Bann. Nach drei Stunden war der erste von zwei Wettkämpfen zu Ende und es setzten sich auf den vorderen drei Plätzen folgende Mannschaften durch. 1. Platz TV Spaichingen (153,40 Punkte) Punkte) gefolgt auf Platz zwei von SG Weissach im Tal (143,70 Punkte) gefolgt von TSG Ellhofen auf dem 3. Platz (142,80 Punkte). Das Highlight des Wochenendes für die Zuschauer war der Wettkampf der LK 1 in der Kür. Hier begeisterten alle teilnehmenden Vereine mit tollen Übungen am Boden , Stufenbarren , Schwebebalken und dem Sprungtisch. Bei einzelnen Zuschauern war das staunen über die gezeigten Leistungen in den Gesichtern und den Applaus deutlich bemerkbar. Nach einem tollen Wettkampf platzierten sich auf den Plätzen eins bis drei folgende Mannschafte: SV Hülben (159,55 Punkte) vor dem VfL Kirchheim/Teck 1 (154,85 Punkte) und VfL Kirchheim / Teck II (153,20 Punkte). Im Anschluss an den Wettkampf erfolgte die Siegerehrung durch die Bürgermeisterin der Stadt Niederstetten, Heike Naber, und den Vorsitzenden des TV Niederstetten, Rolf Schülke. Hier war man sich dann einig, dass dieses Wettkampfwochenende in Niederstetten für den ausrichtenden Verein, sowie alle Zuschauer eine gelungene Veranstaltung war. ka

