TTC Korb: Mit zwei Erfolgen gen Platz 2

Die Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen setzte am Wochenende mit vier Paarungen die Rückrunde fort. Hierbei feierte der TTC Korb gleich zwei Siege und besitzt nun die besten Chanen auf den zweiten Platz, was sie Relegation bedeutet. Einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksklasse Ost gelang dem TTC Limbach durch den 9:4-Sieg beim VfB Mosbach-Waldstadt III.

Spfr. Haßmersheim – TTC Korb 1:9. Das Sextett der Gäste mit Metzger, Vetter, Speiser, Spretka, Schönemann und Hirsch führte mit 5:0, als für die Hausherren Loris Ladbrecht den Ehrenpunkt zum 1:5 erkämpfte.

VfB Sennfeld – SV Neunkirchen 3:9. Nach der 1:0-Führung durch den Zähler seines Doppels Watzal/Müller nahmen jedoch die Gäste das Heft in die Hand und die beiden Doppel Eisele/Bauer und Falk/Schneider sowie Edelmann punkteten zum 3:1. Auf das 2:3 durch Watzal antworteten für den SV Neunkirchen Falk und Bauer zum 5:2. Friedrich verkürzte für die Hausherren noch auf 3:5, doch nach den folgenden Einzeln verließ das Gästequartett Schneider, Eisele, Edelmann und Bauer die grüne Platte als Sieger zum 9:3-Sieg.

VfB Mosbach-Waldstadt III – TTC Limbach 4:9. Die 2:0-Führung durch die Erfolge der Doppel Klaus Trappmann/Mierswa und Marco Trappmann/Sigmund glichen die Gastgeber durch Zähler des Duos Staudt/Knebel und Bronner zum 2:2 aus. Doch im Gegenzug brachte das Gästetrio Marco Trappmann, René Trappmann und Sigmund den TTC mit 5:2 erneut in Front. Nach dem 3:5 durch Staudt erhöhte der Gast durch Mierswa und Marco Trappmann zum 7:3. Knaus verkürzte für den VfB noch auf 4:7, ehe Sigmund und René Trappmann mit ihren zweiten Einzelerfolgen den 9:4-Endstand perfekt machten.

TTC Korb – SV Adelsheim II 9:6. Die erwartet spannende Partie um Platz zwei lieferten sich der TTC Korb und der SV Adelsheim II. Die Gastgeber hatten den besseren Start und lagen nach den Eröffnungsdoppeln mit 2:1 vorne, wobei für den TTC Metzger/Froede und Speiser/Spretka sowie für den SV Eckstein/Niemann erfolgreich waren. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Eckstein legten für die Einheimischen Froede und Vetter die 4:2-Führung vor. Niemann verkürzte sodann auf 3:4, und im dritten Paarkreuz punkteten Spretka (TTC) und Schuster zum 5:4-Halbzeitstand. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten für die Einheimischen Metzger und Froede zum 7:4. Für den Gast war Niemann auch in seinem zweiten Einzel zum 5:7 erfolgreich, doch Speiser stellte zum 8:5 den alten Abstand wieder her. Danach siegte Schuster auch in seinem zweiten Einzel zum 6:8, ehe im letzten Einzel Vetter für den TTC Korb den umjubelten 9:6-Doppelpack perfekt machte. (ck)

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020