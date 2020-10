TSV Rosenberg muss eine ganz harte Nuss knacken

Am vierten Spieltag der Landesliga Odenwald hat sich gezeigt, dass es die vermeintlichen Favoriten nicht so leicht haben werden wie in manchen Jahren zuvor. Drei der bis dahin acht noch ungeschlagenen Landesligisten verloren am vergangenen Sonntag ihre jeweilige Partie. Der FV Lauda kassierte seine zweite Saisonniederlage und rutschte gar auf Platz zehn ab. Ganz ohne Punktverlust ist nur noch

...