TSV Oberwittstadt rückt auf den zweiten Tabellenplatz vor

TSV Rosenb. – TSV Höpfingen 2:0

Rosenberg: Zeiter, Lutz (62. Weiß), Hallbaur (46. Rechner), Volk (68. Hofmann), Löw, Wild, Haas, Bujak, Breitinger, Galm (90. Stieber), Schweizer.

Höpfingen: Stöckel, Kuhn, Hering, Nohe, Hornbach, Bartesch, Knörzer, Hauk, Johnson, Münch, Diehm (72. Hauck).

Tore: 1:0 (61.) Wild, 2:0 (90.+1) Rechner. – Besonderes Vorkommnis: Zeiter hält Elfmeter (4.). – Schiedsrichter: Markus Kohler (Windischbuch). – Zuschauer: 190.

Die Mannschaften hatten sich noch nicht gefunden, als nach vier Minuten eine Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters für den ersten Aufreger in diesem Spiel sorgte. Thomas Zeiter im Tor der „Grün-Weißen“ hielt jedoch den Strafstoß einschließlich des Nachschusses bravourös. In den nächsten Minuten war es der Gast, der mit schnellen Spielzügen immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Einheimischen sorgte, das Ergebnis war ein Lattentreffer in der siebten Minute. Danach fing sich die Heimmannschaft und startete selbst vielversprechende Angriffe. Dann gab es eine Großchance durch Breitinger (13.). Die nächsten 25 Minuten sah man ein verteiltes Spiel, das sich vornehmlich im Mittelfeld abspielte. Die Chancen von Breitinger aufseiten der „Grün-Weißen“ und Münch von den „Blau-Gelben“ wurden jeweils von den Torhütern vereitelt. Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht. Zur zweiten Hälfte wechselte Rosenberg dann F. Rechner ein, jedoch war es der Gast, der die ersten Duftmarken setzte. Die gut stehende Abwehr der Gastgeber hatte sich dann, je länger das Spiel dauerte, immer besser auf die Angriffe der Höpfinger eingestellt, und alles, was auf das Tor kam, war eine sichere Beute des Torhüters. Auch wurden die Angriffsbemühungen der „Grün-Weißen“ immer zielstrebiger und ein schön vorgetragener Angriff über Rechner und Breitinger wurde von A. Löw mit einem satten Schuss abgeschlossen. Eine weitere Großchance von Breitinger wurde durch Gäste-Abwehrchef Bartesch gerade noch vereitelt. Es kam die 61. Spielminute: D. Wild war das 1:0 vorbehalten: Seine Flanke senkte sich zum Entsetzen der Gäste ins Tor. D. Weiß verzog knapp und T. Hofmann scheiterte am gut aufgelegten Gästetorhüter, so war es F. Rechner, der nach schönem Zuspiel von Breitinger mit dem 2:0 in der 90. Minute den Sack zumachte. Der Sieg war nicht unverdient.

FV Elztal – SV Nassig 1:1

Elztal: Binnig, Weber, (46. Kuhn), Y. Fischer, M. Fischer, Brada, Reichert, Steck, Helm (46. F. Kaiser, Luckey, Holzschuh, Kirschenlohr (50. Schmitt).

Nassig: Justus, Dworschak (82. Kunkel), Baumann, Vollhardt, Stobbies, Budde, Mühling, Lausecker, Rohde (66. Henninger), Scheurich, Berberich.

Tore: 0:1 (24., Eigentor) Fischer, 1:1 (66.) Reichert. – Schiedsrichter: Simon Schönthaler (Straubenhardt). – Zuschauer: 200.

Gleich in der ersten Minute musste der Elztaler Torwart Binnig mit einem starken Reflex eingreifen und den Rückstand verhindern. Nassig begann sehr stark und setzte Elztal in der Anfangsphase in deren eigenen Hälfte fest. Den ersten Angriff von Elztal schloss Holzschuh mit einem schönen Schuss ab, der knapp über die Latte ging (10.). In der 15. Minute lief Nassigs Mittelstürmer nach einem Fehlpass von Elztal im Mittelfeld frei auf Binnigs Gehäuse zu. Der Keeper von Elztal entschärfte den Konter aber bravourös. Zehn Minuten später verlängerte ein Elztaler Abwehrspieler einen Freistoß per Kopf ins eigene Tor. In der 36. Minute übersah der ansonsten gut leitende Schiedsrichter ein klares Handspiel im Nassiger Strafraum. Nach der Pause steigerte sich der FVE deutlich. In der 65. Minute versenkte Lars Reichert einen direkten Freistoß Eck zum Ausgleich. Nassig ließ sich aber davon nicht schocken und kam kurz darauf ebenfalls zu zwei guten Chancen. In der 75. Minute wurde ein Tor von Nassig wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Elztäler hatten zum Schluss noch einige Chancen, unter anderem einen Kopfball an die Latte. So blieb es beim Unentschieden.

TSV Assamstadt – FC Grünsfeld 0:1

Assamstadt: Michael Rupp, Jochen Scherer, Yannik Hügel (75. Peter Scherer), Andreas Rupp (80. Quenzer), Beier, Pascal Hügel (57. Dominik Wagner), Tremmel (57. Jäger), Ansmann, Münch, Rumm, Langer.

Grünsfeld: Stephan, Timo Dürr, Danny Dürr, Betzel, Wagner, Albert, Moschüring (90. Eckert), Benedikt Scherer (65. Müller), Braun, Krobucek (52. Kraft), Sebastian Scherer (87. Konrad).

Tore: 0:1 (48.) Sebastian Scherer. – Schiedsrichter: Pascal Maurer (Gerchsheim). – Zuschauer: 180.

Nach anfänglich ausgeglichenem Spiel wurde der TSV druckvoller und erarbeitete sich einige Spielvorteile. Jedoch blieb Grünsfeld immer gefährlich und hatte einige gute Torchancen. Das Spiel wurde nun etwas rauer und war gekennzeichnet von einigen Unterbrechungen. Grünsfeld erwischte einen guten Start in die zweite Hälfte und schoss durch Sebastian Scherer in der 48. Minute zum 1:0 ein. Der TSV agierte nun energischer nach vorne, erspielte sich einige Torchancen und setzte Grünsfeld stark unter Druck. Doch der FCG verteidigte geschickt und brachte das 1:0 über die Zeit in einem zum Ende hin ausgeglichenen Spiel.

FSV Waldbrunn – FV Lauda 1:5

Waldbrunn: Haas, Lauchner, A. Weiß, Vogel (77. Braun), Kwasniok, Agac (81. Hehl), Schulz (52. Guckenhan), Holeksa, Bock (75. Hehl), Sen, Kurunc.

Lauda: Özdem, K. Schmidt (81. Endres), Neckermann, R. Schmidt (81. Nkem), Kalicki (67. Mohr), Ondrasch, Baumann, Jurjevic, Jallow (78. Szabo), Heizmann, Gerberich.

Tore: 0:1 (2.) Kalicki, 0:2 (8.) Ondrasch, 0:3 (28.) Ondrasch, 1:3 (61., Foulelfmeter) Guckenhan, 1:4 (70.) Jurjevic, 1:5 (76.) Jurjevic. – Schiedsrichter: Antonio Harant Cortes (Linkenheim). – Zuschauer: 160.

Im Spitzenspiel begann der FSV sehr nervös und einen Fehlpass nutzte der Gast gleich zum 1:0 durch Kalicki. Danach war das Spiel ausgeglichen, aber der Gast war einfach effektiver im Spiel nach vorne. In der achten Minute kreierten die Gäste einen schönen Spielzug, und Ondrasch brauchte nur noch zum 2:0 einzuschieben. Die Vorentscheidung fiel dann schon in der 28. Minute, als wiederum Ondrasch zum 3:0 erhöhte. In der zweiten Hälfte machte der FSV mehr Druck und hatte auch mehr Spielanteile. Nach einem Strafstoß, der sicher von Guckenhan in der 61. Minute verwandelt wurde, schöpfte der Gastgeber wieder neue Hoffnung. Der Tabellenführer war aber gnadenlos, und Jurjevic erhöhte in der 70. Minute mit der ersten Gästechance in der zweiten Hälfte auf 4:1. Derselbe Spieler erzielte dann in der 76. Minute das 5:1, welches gleichzeitig den Endstand bedeutete. Alles in allem aufgrund der Cleverness ein verdienter Erfolg der Gäste, der aber um zwei Tore zu hoch ausfiel.

Oberwittstadt – Hundheim-St. 4:1

Oberwittstadt: Deißler, Hornung (46. Rolfes), Waldi, Zeller, Kolbeck, Reinhardt (70. Zimmermann), Essig (75. Schledorn), Rüttenauer, Walz S., Beckmann (63. Walz N.), Reuther.

Hundheim/Steinbach: Brugger, Bischof, Dick (67. Pahl), Münkel C., Hilgner, Hirsch, Münkel J., Münkel A. (46. Bundschuh), Baumann, Benz, Völk (55. Fischer).

Tore: 1:0 (10.) Essig, 2:0 (16.) Essig, 2:1 (25., Foulelfmeter) Hilgner, 3:1 (45.) Essig, 4:1 (64.) N. Walz. – Gelb-Rote-Karte: FC Hundheim/Steinbach (67.). – Schiedsrichter: Sarah Fahrer (Bretten). – Zuschauer: 185.

Das Spiel begann ausgeglichen und ohne größere Torchancen auf beiden Seiten. In der zehnten Minute fiel dann die zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung, als Beckmann mit einem schönen Pass Essig bediente und dieser aus spitzem Winkel ins lange Eck vollendete. Nur sechs Minuten später brachte Essig einen Eckball, unter Mithilfe eines Verteidigers am kurzen Pfosten, direkt im Tor zum 2:0 unter. Anschließend kamen die Gäste wieder besser ins Spiel und erzielten in der 25. Minute durch einen Foulelfmeter von Hilgner den 2:1-Anschlusstreffer. Erst in den letzten zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff wurde die Heimmannschaft wieder aktiver und kam durch Essig und Beckmann zu Torchancen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zimmerte dann wiederum Essig einen Freistoß aus rund 30 Metern zum 3:1 in die Maschen. Der TSV hatte gleich nach Wiederanpfiff eine Großchance zum 4:1, der Schuss von Rüttenauer am langen Pfosten wurde von Gästekeeper Brugger jedoch hervorragend entschärft. In der Folge kontrollierten die „Grün-Weißen“ die Partie, und schließlich erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Nicolai Walz in der 64. Minute auf 4:1. Nur wenig später schwächten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote-Karte selbst, so dass der TSV anschließend wenig Mühe hatte, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit kamen die Hundheimer nach einem Freistoß noch zu einem Pfostentreffer.

VfR Uissigheim – Reichenbuch 1:1

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, Rüttling, Göbel, M. Füger (62. Geiß), Ch. Gros, Sladek, St. Gros (66. Duschek), Faulhaber, Väth (85. Martin), Morawietz (83. Tomic).

Reichenbuch: Strein, Gimber, Utz, Kielmann (57. Welz), Eiermann, Kalinovski, Roth, Dylla, Bender, Hiller, Weber (64. Kratky).

Tore: 0:1 (6.) Eiermann, 1:1 (11.) Rüttling. –

Gelb-Rote Karten: R. Diehm (88.) und Faulhaber (90.). – Schiedsrichter: Justin Bechtel (Sinsheim). – Zuschauer: 130.-

Gleich zu Beginn musste Torhüter Maxi Diehm ins Spielgeschehen eingreifen. In der 6. Minute kam Dennis Eiermann zum Kopfball und versenkte den Ball zur Führung. Die Platzelf schüttelte sich nur kurz und Volker Rüttling besorgte nur fünf Minuten später den Ausgleich zum 1:1. Im Verlauf der nächsten zehn Minuten waren beide Hintermannschaften auf dem Posten und verhinderten weitere Möglichkeiten. In der 35. Minute brannte es lichterloh im Gästestrafraum, doch gleich zwei VfR-Akteure schafften es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Der Pfosten und der Gäste-Torhüter verhinderten die Uissigheimer Führung. Auch wieder zu Beginn der zweiten Spielhälfte hätten die Gäste die Führung ausbauen können, doch die vielbeinige Abwehr verhinderte dies. In der 56. Minute hatten beide Teams die Möglichkeit, die Führung zu erzielen, doch zu überhastet waren die Aktionen. In der 67. Minute kamen die Gäste nach einem Eckball zum Kopfball, doch ging das Spielgerät denkbar knapp am Pfosten vorbei. Der FV erhöhte den Druck, doch die Chance zur Führung hatte der VfR: Knapp ging der Ball am Pfosten vorbei. Das Spiel ging nun in die entscheidende Phase; aber in diesem Spiel sollte es keinen Sieger geben, obwohl in der 88. und 90. Minute zwei Uissigheimer Spieler mit „Gelb-Rot“ den Platz verlassen mussten.

FV Mosbach – SV Neunkirchen 1:0

Mosbach: Klier, Hauk, Kiss, Barisic, Schaffrath (67. Kaplan), Gallmann (78. Mohammadi), Fenzl, Lorenz, Kreß, Saljic, Schneider (88. Celestino).

Neunkirchen: Geiger, M. Knörzer, Burkhard (88. Mitto), F. Knörzer, Homoki, Eiermann, Trabold, Zeybek, Stoitzner, Müller (65. Schilling), Heck (88. Lenz).

Tor: 1:0 Celestino (90+4). – Schiedsrichter: Benedikt Doll (Remchingen). – Zuschauer: 110.

In einer bis zum Ende spannenden Landesliga-Partie begannen die Gäste forsch und übernahmen vom Anspiel an die Initiative. Bereits nach fünf Minuten hatte der SVN die erste Chance, doch Klier im MFV-Tor und Kreß bereinigten die Situation. Zwei Minuten später prallte ein Schuss von Schaffrath von der Latte ins Aus. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte hatte Stoitzner, der frei vor Klier aber den Ball über das Tor schoss. Direkt nach dem Wechsel hatte Belmin Saljic die erste Chance der zweiten Hälfte, doch Geiger wehrte den Schuss ab. Im Gegenzug verpasste Zeybek knapp eine scharf hereingebrachte Flanke. Dominik Schneider hatte nach einem schönen Solo die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss war zu unplatziert. In der 70. Minute zeichnete sich Klier aus, als er einen Schuss von Eiermann zur Ecke abwehrte. Danach war der MFV weiter am Drücker und hatte mehrere Chancen, die Führung zu erzielen. In der Nachspielzeit hatte erst Kreß die Gelegenheit, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Eine Minute später: Freistoß von Hauk in den Strafraum, Kreß mit der Ablage vors Tor und Claudio Celestino erzielte aus kurzer Distanz den Siegtreffer.

