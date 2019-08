„TSV ist kein leichter Gegner“

Die FN sprachen mit Mehmet Pehlivan, Trainer des VfR Uissigheim.

Herr Pehlivan, wie am letzten Sonntag gewann der VfR vor zwei Jahren in Oberwittstadt und wurde am Ende Sechster. Auf diesem Platz steht Ihre Mannschaft aktuell. Ein gutes Omen?

Mehmet Pehlivan: Ob es ein gutes Omen ist, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, dafür ist es definitiv noch zu früh. Jedoch waren wir sehr gut auf diese Begegnung vorbereite. Der Fleiß hat sich gelohnt.

„Glücklich, aber nicht unverdient gewonnen“. Sind die 90 Minuten in Oberwittstadt so treffend beschrieben?

Pehlivan: Das erste Spiel ist immer von großer Bedeutung für den Saisonbeginn. Wir haben als Team gemeinsam unser Ziel erreicht und haben die Hürde gegen Oberwittstadt sehr gut gemeistert.

Wird das erste Heimspiel am Sonntag gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Assamstadt eine leichtere Aufgabe?

Pehlivan: Der TSV Assamstadt ist sicherlich kein „leichter“ Gegner wie viele weitere Mannschaften in dieser Liga; dennoch werden wir unser Bestes geben, um das Spiel für uns zu entscheiden. ferö/Bild: Röttger

