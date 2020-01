TSV in Ettlingen am Start

Die Frauen- und Mädchen-Teams für die Badische Futsalmeisterschaft stehen fest.

Die Qualifikation für die Meisterschaften ist bei den weiblichen Mannschaften abgeschlossen. Je acht Teams haben sich einen Startplatz für die Endrunde gesichert. Die Badischen Meister spielen die Frauen und B-Juniorinnen am 8./9. Februar in Ettlingen aus, die C- und D-Juniorinnen küren ihren Sieger am 15./16. Februar in Straubenhardt.

KSC will Titel verteidigen

Für den Wettbewerb der Frauen erspielte sich der FC Odenheim den letzten Startplatz. Bei den Badischen trifft der Club auf Titelverteidiger Karlsruher SC, TSV Amicitia Viernheim, VfB Bretten, SpG St. Leon/Mingolsheim, ASV Eppelheim, SpG Bü-chig/Neibsheim und den ATSV Mutschelbach. Anpfiff in der Albgauhalle Ettlingen am Samstag, 8. Februar, um 16 Uhr.

Einen Tag später, am Sonntag, 9. Februar, geht es ab 9.45 Uhr für die B-Juniorinnen um die begehrte Meisterschale. Ins Rennen gehen die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen SG Hohensachsen, TuS Mingolsheim, Post Südstadt Karlsruhe, SC Olympia Kirrlach sowie Vorjahressieger TSG Hoffenheim. Als beste Zweitplatzierte haben sich TSV Tauberbischofsheim, SC Klinge Seckach und TSV Amicitia Viernheim durchgesetzt.

Am zweiten Turnierwochenende in der Straubenhardthalle in Straubenhardt spielen zuerst die C-Juniorinnen um die Badische Meisterschaft.

Qualifiziert haben sich SC Olympia Neulußheim, TuS Mingolsheim, Karlsruher SC, Post Südstadt Karlsruhe und die Vorjahressiegerinnen der TSG 1899 Hoffenheim als Gruppenerste, hinzu kommen die besten Zweiten TSV Amicitia Viernheim, SV Laudenbach und Spvgg. Wallstadt. Anstoß ist um 9.45 Uhr.

Talentiade-Cup

Den Abschluss der Wettbewerbe machen am Sonntag, 16. Februar, die für die D-Juniorinnen beim VR-Talentiade-Cup ab 9.45 Uhr.

Am Start für diesen Wettbewerb sind SC Olympia Neulußheim, TuS Mingolsheim, SG Oftersheim, Titelverteidiger SC Klinge Seckach, TSV Amicitia Viernheim, SG Hohensachsen, TSG 1899 Hoffenheim und SV Laudenbach. bfv

