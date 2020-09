TSV Dörzbach/Klepsau in Markelsheim unter Druck

Kreisliga B1

Mit einem unerwartet deutlichen 3:0-Sieg gegen die SGM Mulfingen 2/Hollenbach 2 eroberte der TSV Schrozberg am 3. Spieltag die die Tabellenspitze der Kreisliga B1. Die Schrozberger profitierten dabei vom ersten Punktverlust des FC Billingsbach, der sich beim TSV Althausen/Neunkirchen mit einem leistungsgerechten 1:1 begnügen musste. Der FC Billingsbach hat am Sonntag nun die Chance, mit einem Dreier im Gipfeltreffen gegen den TSV Schrozberg, den Spieß gleich wieder umzudrehen. Die Hausherren gehören zum engen Kreis der Titelaspiranten, den Gast hatte im Vorfeld niemand auf dem Schirm. Der FC Billingsbach will also die Verhältnisse wieder zurechtrücken. In der Partie im Vorjahr trennten sich nach einem offenen Schlagabtausch in Billingsbach 3:3.

Neben den Schrozbergern hat nur noch die zuletzt spielfreie SGM Markelsheim/Elpersheim eine weiße Weste. Es wäre allerdings eine große Überraschung wenn die Taubertäler diese auch im Heimspiel gegen den Meisterschaftsfavoriten TSV Dörzbach/Klepsau behalten könnten. Die Gäste erhielten zuletzt mit der 2:3-Heimniederlage im Derby gegen die SGM Hohebach/Rengershausen I ihren ersten Dämpfer und stehen deshalb in Markelsheim unter erhöhtem Druck. Für die erstarkten Platzherren ist das Heimspiel natürlich die große Chance zu beweisen, dass sie in dieser Saison den Tabellenkeller deutlich hinter sich lassen wollen.

Nach dem Auswärtssieg in Dörzbach steht die ambitionierte SGM Hohebach/Rengershausen I erneut vor einer hohen Hürde. Die Strauß-Truppe muss beim SV Berlichingen/Jagsthausen antreten, der zuletzt die SGM Kupferzell II/Gaisbach II mit 8:1 vom Platz fegte und schon zuvor beim unglücklichen 1:2 in Klepsau zeigte, dass er in dieser Saison ebenfalls vorne mitsprechen will.

Die SGM Mulfingen II/Hollenbach II musste nach zwei Auftaktsiegen in Schrozberg einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Vor eigenem Publikum will das Team von Andre Mündlein nun mit einem Dreier gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren wieder zurück in die Erfolgsspur. Die Gäste vermeldeten zuletzt gegen den TSV Ohrnberg ihren ersten Sieg und weisen eine ausgeglichene Bilanz auf. Letztere hat auch der SV Morsbach, der nach seinem 3:1-Derbysieg gegen die TSG Waldenburg erneut auf einen alten Bekannten aus der früheren B2 trifft.

Das Kellerduell des 4. Spieltages geht in Kupferzell über die Bühne, wo sich mit der SGM Kupferzell II/Gaisbach IIund der SG Sindringen/Ernsbach II die beiden alleine noch punktlosen Schlusslichter gegenüberstehen.

Spielfrei sind der TSV Althausen/Neunkirchen und die TSG Waldenburg.

Kreisliga B2

Nach ihrer 0:1-Niederlage bei der TSG Verrenberg hofft die SGM Hohebach/Rengershausen II nun auf einen Heimsieg in Rengershausen gegen den TSV Sulzdorf. Die Gäste waren bislang lediglich am zweiten Spieltag (2:2 beim TSV Michelbach/Wald 2) im Einsatz.

Kreisliga B4

Mit einem völlig ungefährdeten 4:0- Heimsieg gegen die Sportfreunde Leukershausen/M. 2 wurde der SV Wachbach II seiner Favoritenrolle gerecht und sollte nun auch im Gastspiel bei der SGM Ammertsweiler/Mainhardt II auf der Siegerstraße bleiben können.

Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Weißbach hofft die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II nun gegen die SGM SSV Hall II/Spfr. Hall II auf ihr erstes Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum. Die Gäste haben nach zwei Spielen noch eine weiße Weste.

Im Lager des SV Edelingen II war man sich schon im Vorfeld darüber im Klaren, dass beim Tabellenführer in Michelfeld nichts zu erben sein würde. Nun müssen die Grün-Weißen gegen die SGM Niedernhall/Weißbach II beweisen, dass sie die 0:9-Klatsche weggesteckt haben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020