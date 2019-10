TSV Buchen II kann sich absetzen

VfR Gommersdorf III – SV Leibenstadt: Nach der jüngsten Niederlage vor zwei Wochen trifft der SV Leibenstadt nun auf den Tabellennachbarn VfR Gommersdorf III. Der Gastgeber verlor zuletzt deutlich mit 0:5 gegen Buchen II und kassierte mit dieser Klatsche die dritte Niederlage im vierten Spiel. Großeichholzheim II/Seckach II – Ballenberg II/O. III: Die beiden Kellerkinder warten noch immer auf ihren ersten Saisonsieg. Im Gegensatz zu den Gästen hat die Heimelf immerhin schon ein Unentschieden geholt. Beiden Mannschaften würde ein Sieg gut tun. FC Schweinberg II – TSV Buchen II: Durch den 5:0-Erfolg gegen den VfR Gommersdorf III schaffte der TSV Buchen II den Sprung, vorbei am FC Eubigheim, auf den ersten Tabellenplatz. Mit einem Sieg gegen den FC Schweinberg II, der gegen Adelsheim/Oberkessach II seinen ersten Saisonerfolg feierte, will sich die Reserve des TSV Buchen vorne absetzen. Spvgg. Hainstadt II – SpG Adelsheim/Oberkessach II: Mit dem Unentschieden gegen Götzingen/Eberstadt II/Schlierstadt II behielt Hainstadt II weiter die weiße Weste und ist als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen. Auch gegen die seit zwei Spielen sieglose SpG Adelsheim/Oberkessach II soll die Weste der Spielvereinigung keinen Fleck bekommen. mag

