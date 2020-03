TSV Althausen/Neunkirchen scharrt beim Tabellenführer

Obwohl der SV Sindelbachtal kurz vor der Winterpause der Fußball-Kreisliga B4 Hohenlohe noch zweimal patzte, behaupteten die Marlacher die Tabellenspitze, da auch Rivale TSV Dörzbach im letzten Spiel zuhause gegen den SV Wachbach II den Kürzeren zog. Letzterer hat sich mit ausgezeichneten 21 Punkten aus seinen letzten acht Spielen an die Spitzengruppe herangepirscht und will an diese Leistungen in der Rückrunde anknüpfen. Der Auftakt hat es in sich: Die Tremmel- Truppe muss sich im Verfolgerduell beim Tabellendritten in Billingsbach bewähren. Vor einer noch höheren Hürde steht der TSV Althausen/Neunkirchen, der in die Höhle des Löwen zum Spitzenreiter nach Marlach muss. A3-Absteiger TSV Dörzbach/Klepsau ist vor heimischen Publikum klarer Favorit gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim II. Schwere Hausaufgaben müssen die SGM Weikersheim/Schäftersheim gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen und der SV Edelfingen gegen den TSV Hohebach lösen. Der SV Rengershausen hofft im Altkreisduell mit dem TSV Laudenbach auf den ersten SaisonHeimsieg, die SGM Mulfingen II/Hollenbach II will sich gegen den TSV Schrozberg für die Hinspielniederlage revanchieren. Spielfrei ist die SGM Creglingen II/Bieberehren.

SV Sindelbachtal – TSV Althausen/Neunkirchen (Hinspiel 3:1): Im Spätherbst ging dem SV Sindelbachtal etwas die Puste aus: Nachdem das Team von Marco Friedrich sehr stolze 34 von 36 möglichen Punkten in den ersten zwölf Spielen eingeheimst hatte, ging der erfolgsverwöhnte Tabellenführer in Schrozberg (0:2) und vor eigenem Publikum im Derby gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen (0:1) gleich zweimal hintereinander völlig leer aus.

Nun kommt der TSV Althausen/Neunkirchen an die Jagst. Obwohl der Bad Mergentheimer Teilortclub zum Vorrundenende auftrumpfte und aus seinen letzten fünf Begegnungen beachtliche 13 Punkte verbuchte, hat er nicht die Schlagkraft wie damals mit Sven Feix und Robert Schuster. Die Hausherren, die schon das Hinspiel in Neunkirchen mit 3:1 für sich entschieden, sind Favorit.

TSV Dörzbach/Klepsau – SGM Markelsheim/Elpersheim II (Hinspiel 4:1): Wie der Spitzenreiter hatte auch sein schärfster Rivale TSV Dörzbach/Klepsau vor der letzten Vorrundenpartie noch eine völlig blütenweiße Heimweste und verlor dann erstmals vor eigenem Publikum. Nach wie vor ist der A3-Absteiger aber weiter auf Wiederaufstiegskurs und hat mit zwei Punkten Rückstand auf den Herbstmeister noch alles selbst in der Hand. Obwohl sic h die SGM Markelsheim/Elpersheim II in dieser Saison gesteigert hat, dürfte der Tabellenzweite für den Drittletzten eine Nummer zu groß sein. Die Hausherren sollten sich in Dörzbach durchsetzen können.

FC Billingsbach – SV Wachbach II (Hinspiel 2:0): Der SV Wachbach II hatte große Anlaufschwierigkeiten und verlor vier seiner ersten sechs Spiele, ehe er eine tolle Aufholjagd startete, die im 2:1-Erfolg am letzten Vorrundenspieltag beim TSV Dörzbach/Klepsau ihren Höhepunkt hatte. Wenn der SVW nun an diese Leistungen anknüpft, hat er im direkten Vergleich die Chance nach Punkten zu seinem Gastgeber FC Billingsbach aufzuschließen. Gelingt dies, darf man sich im Wachbacher Lager durchaus noch Hoffnungen auf die zweite Relegationsteilnahme nach 2018 machen. In Billingsbach hängen die Trauben natürlich sehr hoch.

SGM Mulfingen II/ Hollenbach II –TSV Schrozberg (Hinspiel 0:2): Die neu gegründete SGM Mulfingen II/Hollenbach II gehörte vor Rundenbeginn zu den Aufstiegskandidaten, musste sich aber erst zusammenfinden und kam mit nur sieben Punkten aus den ersten sechs Spielen sehr mühevoll aus den Startlöchern. Von den folgenden acht Begegnungen wurde allerdings nur noch eine einzige verloren, so dass das Team von Andre Mündlein auf Rang sechs überwinterte. Die Spitzenplätze sind mit zehn beziehunsgweise acht Punkten weit weg. Der TSV Schrozberg ist völlig unberechenbar: So folgte kurz vor der Winterpause einem überraschenden 2:0-Triumph gegen Tabellenführer SV Sindelbachtal eine 1:4-Pleite bei Kellerkind SGM Weikersheim/Schäftersheim II. Im letzten Spieljahr extrem heimschwach, bringen die Schrozberger in dieser Saison auf Gegners Platz kein Bein auf den Boden.

SV Edelfingen II – TSV Hohebach (Hinspiel 1:4): Auch der SV Edelfingen II war Nutznießer der Schrozberger Auswärtsschwäche und feierte gegen den Tabellenachten seinen bislang einzigen Sieg in der B4. Nun empfängt das Schlusslicht zum Rückrundenauftakt den TSV Hohebach, der mit ausgeglichener Bilanz überwinterte und somit deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Bei der Edelfinger Zweiten, die seit zehn Spielen sieglos ist und in ihren letzten sechs Begegnungen völlig leer ausging, sollten die Jagsttäler wieder schwarze Zahlen schreiben können

SV Rengershausen – TSV Laudenbach (Hinspiel 3:2): Auch vom SV Rengershausen hatte man deutlich mehr erwartet – dem Auftaktsieg in Laudenbach sollte lediglich noch ein weiterer Dreier, beim Nachbarn in Hohebach, folgen. Die Heimbilanz ist trostlos: Nach fünf Niederlagen gab es erst am letzten Vorrundenspieltag beim 1:1 im Derby gegen den TSV Althausen/Neunkirchen einen kleinen zählbaren Erfolg. Nun kommt der Tabellenelfte TSV Laudenbach, der lediglich zwei Pünktchen aus seinen letzten fünf Vorrundenspielen verbuchte, auf den Waldsportplatz.

SGM Weikersheim/Schäftersheim – SV Berlichingen/Jagsthausen (Hinspiel 2:4): Wie der SV Edelfingen und der SV Rengershausen hat auch die SGM Weikersheim/Schäftersheim zehn ihrer 14 Spiele verloren. Als einziges Team der B4 haben sich die Taubertäler allerdings bislang noch nie die Punkte geteilt. Nun empfängt der Tabellenzwölfte in Schäftersheim den SV Berlichingen/Jagsthausen, der nach 5 Spieltagen noch ungeschlagen war, dann aber völlig unerwartet sage und schreibe sechs Spiele in Folge verlor. Nach dieser Pannenserie nutzte den vor der Saison als ernsthafter Titelkandidat gehandelten Jagsttälern auch der überraschende 1:0- Derbysieg bei Tabellenführer SV Sindelbachtal am letzten Vorrundenspieltag nichts mehr. Der SV B ist vor dem Gastspiel in Schäftersheim abgeschlagen auf Rang 10 zu finden. . H.W

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020