TSG will Köln schlagen

Nach dem starken Saisonstart in Jena empfängt die Frauen-Bundesliga-Mannschaft der TSG Hoffenheim am Samstag, 24. August, um 13 Uhr den 1. FC Köln zum ersten Heimspiel im Dietmar-Hopp-Stadion. Chef-Trainer Jürgen Ehrmann warnt vor dem ambitionierten Aufsteiger, der am 1. Spieltag wie auch die TSG bereits seine ersten drei Punkte sammelte.

„Wir haben mit dem ersten Spieltag gedanklich bereits abgeschlossen. Der hohe Sieg und die Tabellensituation sind eine schöne Momentaufnahme, aber was das wert ist, wird sich erst noch zeigen. Wir haben in Jena einige Tore gemacht, das war sehr positiv.“

Ehrmann zum nächsten Gegner seiner Elf: „Der 1. FC Köln hat sich zur neuen Saison mit einigen neuen Spielerinnen verstärkt, die teils sehr bundesligaerfahren sind.“ Das zeige die Ambitionen des Vereins aus der Domstadt, den Klassenerhalt zu schaffen.

„Wir haben uns natürlich vorgenommen, den 1. FC Köln zu schlagen. Dabei hoffen wir auf die Unterstützung der Zuschauer. Wir wollen unsere Prinzipien auf den Platz bringen, uns nach vorne zielstrebig durchspielen und in der Defensive immer hochkonzentriert arbeiten.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019