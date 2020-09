TSG-Spielerinnen international „am Start“

Nach sechsmonatiger Pause setzen die Frauenfußball-Nationalmannschaften ihre Qualifikation für die ins Jahr 2022 verlegte Europameisterschaft in dieser Woche fort. Lena Lattwein und Tabea Waßmuth erhielten eine Einladung für die Spiele der DFB-Frauen gegen Irland und Montenegro. Für die Österreicherinnen Nicole Billa, Katharina Naschenweng und Laura Wienroither geht es gegen Kasachstan, Luana Bühler tritt mit der Schweiz gegen Kroatien und Belgien an.

Auf Abruf bereit

Lena Lattwein und Tabea Waßmuth wurden von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den Kader der DFB-Frauen für die Spiele gegen Irland (19. September, 14 Uhr, live im ZDF) und Montenegro (22. September, 14 Uhr, live in der ARD) berufen. Mit Isabella Hartig und erstmals Paulina Krumbiegel halten sich zudem zwei TSG-Spielerinnen auf Abruf bereit. Insbesondere die Begegnung gegen Irland ist für die Frauen-Nationalmannschaft wegweisend. Das Team der erfahrenen Trainerin Vera Pauw führt derzeit die Tabelle der Qualifikationsgruppe I ohne Niederlage an, hat aber eine Partie mehr absolviert Deutschland. Nicole Billa, Katharina Naschenweng und Laura Wienroither stehen im Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft für den EM-Quali-Restart in Kasachstan (22. September, 12 Uhr), Die Österreicherinnen, die die Reise nach Schymkent mit Neu-Nationaltrainerin Irene Fuhrmann antreten werden, haben an das Hinspiel gegen Kasachstan gute Erinnerungen: Das Aufeinandertreffen gewann das ÖFB-Team mit 9:0. Als Tabellenführer in ihrer Qualifikationsgruppe gehen die Österreicherinnen auch nach langer Pause als Favorit in die Partie. Für Luana Bühler stehen mit dem Schweizer Nationalteam auch zwei Qualifikationsspiele an.

Vanessa Diehm und Linette Hofmann aus der TSG-U20 erhielten eine Einladung zum Kaderlehrgang des U17-Nationalteams in Hennef.

