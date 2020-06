TSG mit mehr Tempo

Revanche geglückt: Am 18. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga feierte die TSG Hoffenheim im heimischen DietmarHopp-Stadion einem 4:1-Erfolg gegen Bayer 04 Leverkusen und revanchierte sich damit auch für die Pokal-Niederlage am Dienstag.

Das Team von Jürgen Ehrmann und Gabor Gallai fand im ersten Durchgang gegen bissige Leverkusenerinnen erst spät ins Spiel, erzielte noch vor der Pause durch Lena Lattwein aber die verdiente Führung (42.).

Nicole Billa erhöht

In der zweiten Hälfte tat sich die TSG deutlich leichter und Nicole Billa traf schnell zum 2:0 (46.). Isabella Hartig erhöhte sogar (52.). Leverkusen kam zwar durch einen abgefälschten Schuss zum 1:3 (65.), doch Maximiliane Rall sorgte in der 72. Minute per Kopf für den vierten Treffer.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis auf jeden Fall in Ordnung“, resümierte Jürgen Ehrmann nach der Begegnung und fügte zufrieden an: „Wir waren mutiger, haben uns Selbstvertrauen geholt und mit Direktspiel wieder mehr Tempo in unsere Spielzüge bekommen.“ pik

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.06.2020