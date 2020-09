Trotz guter Leistung nur Unentschieden

1. FC Heiningen – FSV Hollenbach 2:2.

Heiningen: Funk, Kern, Leonhardt, Arngold (59. Liebl), Hraber (59. Kanarya), (72. Kriks), Rössler (46. Ruther), Reichert, Ruther, Tausch, Hölzli, Lopez Silva. Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Schülke (87. Volkert), Hutter, Minder (65. Jurjevic), Kleinschrodt, Schmitt (57. Dörner), Scherer, Hofmann, Limbach, Uhl.

Tore: 0:1 (19.) Michael Kleinschrodt, 1:1 (38.) Samuel Lopez Silva, 2:1 (48.) Lennart Ruther, 2:2 (57.) Jonas Limbach. – Schiedsrichter: Tobias Huthmacher. – Zuschauer: 120.

Gut gespielt und doch nicht gewonnen, lautete das Fazit des Verbandsligisten FSV Hollenbach nach der Auswärtsfahrt zum 1. FC Heiningen. 2:2 ging die Partie aus.

Hollenbacher im Soll

„Mit der Leistung bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. „Schade, ich hätte es den Jungs gewünscht, dass sie sich belohnen.“ Die Hollenbacher sind mit zehn Punkten nach vier Spielen aber im Soll. Nur der TSV Berg hat sich bisher schadlos gehalten und führt das Klassement mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen an.

Kleinschrodt gefiel zunächst, was er in Heiningen sah. Bereits mit der zweiten Chance fiel die Führung für die Gäste. Hannes Scherer bereitete vor und Michael Kleinschrodt erzielte in der 19. Minute das 1:0. Kurz darauf traf Kleinschrodt die Latte und nur wenig später traf Samuel Schmitt ebenfalls Aluminium. „Das hätte das 2:0 sein müssen“, kommentierte Kleinschrodt. „Fünf Minuten später bekommen wir dann aus dem Nichts das Tor.“ Samuel Lopes Silva staubte nach einem Schuss von Max-Julian Hölzli ab.

Gleich nach dem Seitenwechsel gab es den nächsten Rückschlag für die Hollenbacher. Nach einem Eckball erzielte Lennart Ruther das 2:1. „Wir haben dann ruhig weitergespielt und alles versucht“, so Kleinschrodt. Und der Ausgleich fiel schon in der 57. Minute. Uhl setzte sich durch, seine Vorlage brachte Lorenz Minder aufs Tor, doch der Torhüter hielt. Der Ball prallte noch zwei weitere Male ab, bis Jonas Limbach zum 2:2 verwertete.

„Dann hatten die eine Eckenserie. Jede war brandgefährlich, doch Torhüter Philipp Hörner hielt gut“, sagte Kleinschrodt. Wegen dieser Szene beschwerte er sich auch nicht allzu sehr über die verlorenen Punkte, auch wenn sein Team danach noch die eine oder andere Möglichkeit hatte. „Jetzt haben wir gut gespielt aber Punkte liegen lassen“, sagte Kleinschrodt. „Die Abgezocktheit, die wir in den ersten Spielen hatten, war heute nicht vorhanden.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.09.2020