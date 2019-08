Treffsicherheit zahlt sich aus

Fußball ist bekanntlich ein Mannschaftssport. Doch sollte jedes Team den einen oder anderen Spieler in seinen Reihen haben, der eine Partie unter Umständen ganz alleine entscheiden kann. Solche Spieler sind häufig die Torjäger. Wenn es einen treffsicheren „Goalgetter“ gibt, dann profitiert in der Regel die gesamte Mannschaft davon. Dies zeigte sich auch wieder bei der traditionellen Torjägerehrung von Fränkischen Nachrichten und „Sport Vath“ für den Fußballbezirk Hohenlohe – und hier im Speziellen für den Altkreis Mergentheim. Alle geehrten Torschützenkönige spielten in Mannschaften, die entweder aufgestiegen sind oder sich gegen äußerst starke Konkurrenz mit einem Spitzen-Tabellenplatz behauptet haben.

Die Ehrung fand wieder im Gasthaus Rummler in Neunkirchen statt, wo sich neben den Torjägern auch Michael Konrad, Geschäftsführer von „Sport Vath“, Herrmann Vath, Seniorchef von „Sport Vath“ und Ideengeber für die seit 1991 existierende Veranstaltung, die beiden FN-Sportredakteure Paul v. Brandenstein und Claus Schmitt sowie die beiden FN-Fußball-Mitarbeiter Robert Stolz und Helmut Wörrlein, die seit Jahrzehnten kompetent und ausführlich in den Fränkischen Nachrichten über den Fußball in Hohenlohe berichten, eingefunden hatten.

Nur ein „Neuling“

Fast alle der geehrten Torjäger waren so genannte „Wiederholungstäter“, die die begehrte Trophäe schon mindestens einmal gewonnen haben. Einzig ein „Neuling“ war dieses Mal dabei.

Einen „Doppelpack“ geschnürt hat Felix Gutsche vom SV Wachbach. Schon in der Vorsaison hatte er sich mit 24 Treffern die Torjäger-Krone in der Bezirksliga Hohenlohe gesichert. Dieses Mal legte er sogar noch einen drauf und traf in 28 Partien 31 Mal. Damit trug er einen großen Teil dazu bei, dass der SV Wachbach wieder einen Spitzenplatz in der Bezirksliga belegt hat. Wer auf dem Fußballplatz solche Qualitäten zeigt, der weckt natürlich das Interesse von höherklassigen Vereinen. Deshalb verwundert es nicht, dass der erst 21-jährige Felix Gutsche in der kommenden Saison in der Verbandsliga auf Torejagd gehen wird, und zwar für den SKV Rutesheim.

In der Kreisliga A3 „staubten“ mit Yassine Zienecker von der SGM Weikersheim/Schäftersheim sowie Sandro Wolfart vom SV Edelfingen mit jeweils 21 Treffern den Pokal für den treffsichersten Stürmer im FN-Verbreitungsgebiet ab. Beide sorgten mit ihren Toren dafür, dass ihre Vereine von der A3 in die Bezirksliga aufgestiegen sind – und beide haben die Torjägerwertung nicht zum ersten Mal gewonnen. Zienecker gewann den Pokal bereits 2013. Wolfart lag sogar schon zum dritten Mal vorne. Er ist jetzt der erste Spieler im Altkreis Mergentheim, der sich den „Torjäger-Titel“ in allen drei Spielklassen gesichert hat: 2012/13 in der Bezirksliga, 2017/18 in der Kreisliga B und 2018/19 in der Kreisliga A.

Zum ersten Mal geehrt wurde dagegen Johannes Heidinger vom SV Harthausen. Von seinen 23 Saisontreffern profitierte das Team ungemein, denn am Saisonende ist der Verein zum ersten Mal überhaupt seit der Gründung aufgestiegen.

Alle ausgezeichneten Torjäger erhielten aus den Händen von Michael Konrad einen stattlichen Pokal sowie einen Einkaufsgutschein überreicht. Von Paul v. Brandenstein gab es zudem eine Urkunde sowie ein Weinpräsent.

Tippkönig Hans-Jürgen-Preis

Eine Auszeichnung gab es auch für Hans-Jürgen Preis, den Präsidenten des VfB Bad Mergentheim, der den ebenfalls mittlerweile schon traditionellen FN-Fußballtipp gewonnen hat. Bereits am zweiten Spieltag kam er auf 15 Punkte – und diese Marke wurde im Verlauf der weiteren Saison von keinem Tipper mehr erreicht. Da sich Hans-Jürgen Preis früher schon als aktiver Spieler und später auch als Trainer in der gesamten Fußballregion einen Namen gemacht hat, kann man seinen Erfolg sicherlich auch mit dem Begriff „Fachwissen“ erklären.

