Treffsicheres Duo zeigt, wie es geht

Robert Lewandowski auf Platz eins der Torjäger-Liste der Fußball-Bundesliga und gleichzeitig Simon Terodde auf Platz eins in der 2. Liga. Das kommt vielen Fans durchaus bekannt vor. In der Spielzeit 2018/19 war dies nämlich schon einmal der Fall. Damals lag am Ende der Saison Lewandowski in der Bundesliga mit 22 Treffern und Terodde (damals 1. FC Köln) in der 2. Liga mit 29 Treffern vorne. Doch das war nicht der einzige Doppelsieg des treffsicheren Duos. Auch 2015/16 lagen beide gemeinsam vorne (Lewandowski mit 30 Toren und der damals für den VfL Bochum spielende Terodde mit 25).

Aber auch „alleine“ können es die beiden. Simon Terodde sicherte sich auch in der Spielzeit 2016/17 die Torjägerkrone der 2. Liga. Damals spielte er für den VfB Stuttgart und traf 25 Mal.

Die Liste von Lewandowski in der Bundesliga ist sogar noch länger. Er setzte sich neben den schon genannten Doppelsiegen mit Terodde außerdem noch 2013/14 (damals noch für Dortmund) mit 20 Treffern, 2017/18 mit 27 Toren sowie 2019/20 mit 34 Treffern durch. ptt

Bundesliga

7 Tore: Lewandowski (München). 6 Tore: Kramaric (Hoffenheim). 4 Tore: Füllkrug (Bremen), Haaland (Dortmund). 3 Tore: Gnabry, Müller (beide München), Kalajdic (Stuttgart). 2 Tore: Cordoba, Cunha (beide Hertha BSC), Dost, da Silva (beide Frankfurt), Angelino, Forsberg, Poulsen (alle Leipzig), Friedrich (Union Berlin), Petersen (Freiburg), Wamangituka (Stuttgart).

2. Liga

4 Tore: Terodde (Hamburg). 3 Tore: Keita-Ruel (Sandhausen), Kyereh (St. Pauli), Santos (Osnabrück), Zoller (Bochum). 2 Tore: Albers (Regensburg), Führich (Paderborn), Maina (Hannover), Mohr (Heidenheim), Mühling, Serra (beide Kiel), Testroet (Aue).

3. Liga

3 Tore: Kiprit (Uerdingen), König (Zwickau), Mölders (1860 München), Yildirim (Verl). 2 Tore: Bahn, Breier (beide Rostock), Bunjaku, Cueto (beide Viktoria Köln), Dajaku (Bayern München II), Deville, Jacob, Mendler (alle Saarbrücken), El-Helwe (Meppen), Janjic (Verl), Lex (1860 München), Sararer (Türkgücü München).

Regionalliga Südwest

8 Tore: Pieringer (Freiburg II). 7 Tore: Bytyqi (Steinbach Haiger). 6 Tore: Alawie (FSV Frankfurt), Burgio (Walldorf). 5 Tore: Brandstetter (FSV Mainz II), Cuni (Großaspach), Fetsch (Offenbach). 4 Tore: Bouthakrit (Alzenau), Burkart (Freiburg II), Carl, Marceta (beide Homburg), Koffi (Elversberg), Marquet (Steinbach Haiger), Ripplinger (Schott Mainz).

Oberliga Baden-Württemberg

16 Tore: Tunjic (Stuttgarter Kickers). 13 Tore: Dicklhuber (Göppingen). 10 Tore: Hecht-Zirpel (Nöttingen). 9 Tore: Obernosterer (Stuttgarter Kickers). 8 Tore: Grüttner (Freiberg). 7 Tore: Sanchez (Stuttgarter Kickers), Kuengienda (Reutlingen), Nietzer (Dorfmerkingen), Salz, Thermann (beide Freiberg).

Verbandsliga Nordbaden

9 Tore: Geckle (Spielberg). 8 Tore: Zuleger (Zuzenhausen). 7 Tore: Fetzer (Heddesheim), Ritter (Spielberg). 6 Tore: Hellmann (Mühlhausen). 5 Tore: Ilhan (VfR Mannheim). 4 Tore: Huller (Weinheim), Koep (VfR Mannheim), Malsam, Stoll, Weitzel (alle Mutschelbach), Mikona (Waldhof II), Reinbold (Eppingen).

Verbandsliga Württemberg

9 Tore: Groiß (Essingen), Michel (Holzhausen). 7 Tore: Housein (Wangen), Meßner (Crailsheim), 6 Tore: Aschauer (Gmünd), Cardinale (Leinfelden-Echterdingen), Huber (Wangen), Lack (Tübingen), Pfeifhofer (Holzhausen), Telalovic (Ehingen-Süd).

Landesliga Odenwald

11 Tore: Bender (Reichenbuch). 7 Tore: Münch (Assamstadt). 6 Tore: Rüttenauer (Oberwittstadt). 5 Tore: Bachmann (Reichenbuch), Fell (Lauda), Merz (Wagenschwend), Videc (Türkspor Mosbach). 4 Tore: Bender, Fertig, Kerling (alle FV Mosbach), Böhlmann (Neunkirchen)m Gornik (Schloßau), Hader (Neunkirchen), Karsli (Königshofen), Reichert (Elztal), Weiß (Rosenberg), Ünsal (Türkspor Mosbach).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020