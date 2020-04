Trainerteam bleibt an Bord

Der Fußball ruht in besonderen Zeiten. Hinter den Kulissen werden dennoch bei der Fußballabteilung des TSV Höpfingen eifrig Weichen für die kommende Saison gestellt – wann immer und in welcher Art sie auch in den verschiedenen Ligen startet. TSV-Fußballabteilungsleiter Meik Böhrer durfte nun gemeinsam mit seinen Stellvertretern sowie Mitgliedern des Spielausschusses einen Erfolg melden: „Das komplette TSV-Trainer-Team bleibt auch in der kommenden Runde an Bord.“ So wird TSV-Urgestein Steven Bundschuh bei der ersten TSV-Mannschaft in seine dritte Trainer-Saison gehen. Ebenso setzen die Trainer-Tandems Matthias Beckert/Bruno Münch (TSV II) sowie Daniel Hollerbach/Philipp Folhoffer(TSV III) ihre erfolgreichen Trainer-Tätigkeiten fort . Komplettiert wird das allesamt aus TSV-„Insidern“ bestehende Trainer-Team durch Torwart-Trainer Andre Kaiser, der somit auch zukünftig seine Torsteher-Erfahrung allen Torleuten des „gelb-blauen“ Vereins weitervermittelt. ro

