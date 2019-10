Trainerschulung in Untersteinbach

Für die nächste Trainerschulung in Hohenlohe gibt es noch freie Plätze. Die Trainerschulung im Bezirk Hohenlohe findet am Montag, 28. Oktober, von 18 bis 21 Uhr in Untersteinbach statt. Das Thema lautet: „Fit hoch drei; Fit mit Ball + Fit im Kopf = Fit im Spiel“. Die Kondition – Ausdauerfähigkeit, Kraft, Schnellkraft – ist ein zentraler Leistungsbaustein im Fußball. Aber was genau macht eigentlich „Fußballfitness“ aus, und wie kann diese über das Jahr hinweg sinnvoll trainiert werden? Wie kann ich im Amateurfußball bei nur zwei Trainingseinheiten in der Woche alle wichtigen, konditionellen Aspekte des Fußballs abdecken?

Verschiedene Aktionen während eines Fußballspiels geben den Trainern hier die Richtung vor. Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt! Bitte entsprechende Trainingskleidung und Fußballschuhe mitbringen. Anmelden können sich Trainerinnen, Trainer, Jugendleiterinnen und Jugendleiter auf der Homepage unter www.wuerttfv.de/#/lizenzverlängerung. wfv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019