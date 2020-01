Trainerduo verlängert

Die Spielgemeinschaft Rauenberg/Boxtal/Mondfeld hat die Fortführung der Zusammenarbeit mit Trainer Kerim Özcelik, wohnhaft in Riedern, bekanntgegeben. Der aktuelle Tabellensechste der Kreisliga A Tauberbischofsheim setzt auch in der kommenden Spielzeit 2020/21 auf die Dienste des C-Lizenz-Inhabers.

„Wir freuen uns, dass wir nach kurzen Verhandlungen, frühzeitig mit Özcelik verlängerten. Er leistet seit seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer hervorragende Arbeit, was sich nicht nur an der sportlichen Leistung, sondern auch an der hohen Trainingsbeteiligung und guten Stimmung im gesamten Team messen lässt. Zudem passt er mit der richtigen Mischung aus Ehrgeiz, Mentalität und Fachwissen sehr gut zu uns”, unterstreichen die sportlichen Leiter (N. Koyunsever, T. Kraus und S. Scholz) der drei Vereine.

Ebenso ist man in Reihen der SG glücklich, dass auch mit Marcel Schwind eine schnelle Einigung erzielt wurde. Er hat auch in der neuen Saison das Traineramt der zweiten Mannschaft inne, die bis dato auf dem dritten Platz in der Kreisklasse C steht. Beide Trainer harmonieren sehr gut miteinander und jetzt kann man sich in Ruhe auf die kommenden Aufgaben vorbereiten und dabei mit beiden Mannschaften den eingeschlagenen Weg weiterführen, heißt es abschließend aus der Presse-Info der SG RaMBo.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020