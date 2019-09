Topspiel in Wittighausen

Der Tabellenführer Wittighausen/Zimmern II erhielt am vergangenen Spieltag seinen ersten Dämpfer und ließ gegen Türkgücü Wertheim II Punkte liegen. Zum Topspiel erwartet die Spielgemeinschaft den Tabellendritten Boxtal II/Mondfeld. Der VfB Reicholzheim/D. II kann mit einem Sieg gegen Gerchsheim II/Unteraltertheim II der SpG Wittighausen II/Zimmern die Tabellenführung streitig machen.

Zwei Tore von Impfingens Daniel Siehr reichten am Ende nicht für einen Sieg gegen Eichel II aus und so muss die TSG Impfingen II weiter auf den zweiten Saisonsieg warten, vielleicht schafft es die TSG am kommenden Sonntag gegen Großrinderfeld II. mag

