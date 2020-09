Topspiel endet mit einem Unentschieden

Zu einem Knaller am dritten Spieltag entwickelte sich das Duell zwischen den Spielgemeinschaften Waldhausen/Laudenberg-Heidersbach II und Ballenberg II/Berolzheim-Oberwittstadt III. Insgesamt zehn Tore bekamen die Zuschauern in einem spannenden Spiel zu sehen, das die Heimelf am Ende für sich entschied.

TSV Höpfingen III – SpG Rippberg II-Wettersdorf/Glashofen II 3:0

Tore: 1:0 (19.), 2:0 (41.), 3:0 (44.) Marcel Schüßler. – Schiedsrichter: Matthias Müller (Buchen).

FC Donebach II – Eintracht Walldürn II 3:2

Tore: 1:0 (8.) Jonas Schäfer, 2:0 (21.) Rainer Schüssler, 2:1 (30.) Lennart Sans, 3:1 (43.) Niklas Lenz, 3:2 (90.) Tobias Golderer. – Schiedsrichter: Arno Trautwein (Schwabhausen).

SpG Waldhausen/Laudenberg II-Heidersbach II – SpG Ballenberg II/Berolzheim-Oberwittstadt III 6:4

Tore: 0:1 (9.) Julian Runkel, 1:1 (15.) Aron Schwing, 1:2 (16.) Kai Pappenscheller, 2:2 (19.) Timo Haas, 3:2 (30.), 4:2 (46.), 5:2 (48.) Aron Schwing, 6:2 (66.) Dominik Schulz, 6:3 (68.), 6:4 (81.) Kai Pappenscheller. – Schiedsrichter: Marcel Jurk (Hainstadt).

SpG Adelsheim II /Oberkessach II – FC Eubigheim 1:1

Tore: 0:1 (3.) Niels Körtge, 1:1 (37.) Eugen Ivanov. – Schiedsrichter: Ralf Baar.

SpG Hettingen II/Altheim II – SV Buch-Brehmen 1:2

Tore: 1:0 (16.) Florian Andreas Leitz, 1:1 (69.) David Djapa, 1:2 (88.) Borislav Djapa. – Schiedsrichter: Goran Eitelwein (Billigheim).

SpG Götzingen/Eberstadt II-Schlierstadt II – SpG Großeicholzheim II/Seckach II 2:0

Tore: 1:0 (70.) Nils Ehrenfried, 2:0 (89.) Philipp Heffner. – Schiedsrichter: Hermann Riedinger (Reichenbuch).

TSV Buchen II – VfR Gommersdorf III 3:2

Tore: 0:1 (35.), 0:2 (45.) Mario Rezbach, 1:2 (61.), 2:2 (63.) Björn Felch, 3:2 (77.) Kai Hinner. – Schiedsrichter: Wolfgang Henke (Dertingen).

SV Leibenstadt – SpG Krautheim II/Westernhausen II 1:0

Tore: 1:0 (36.) Alexander Ertel. – Schiedsrichter: Christoph Wolf.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020