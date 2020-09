Topspiel am dritten Spieltag

SpG Waldhausen/Laudenberg II/Heidersbach II – SpG Ballenberg II/Berolzheim I/Oberwittstadt III: Beide Mannschaften sind in der derzeitigen Saison noch ohne Sieg. Das soll sich nun am dritten Spieltag ändern. Da es für die SpG Waldhausen/Laudenberg II/Heidersbach II ein Heimspiel ist, könnte dies natürlich ein Vorteil sein, um die ersten drei Punkte in dieser Spielzeit einzufahren.

TSV Höpfingen III – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen II: Für die Gäste aus Rippberg lief der Rundenstart nicht nach Maß. Im ersten Spiel gab es eine 1:8-Klatsche gegen die Spielgemeinschaft aus Krautheim und Westernhausen. Vorige Woche gab es nun beim Heimspiel gegen Hettingen II/Altheim II ein eindeutiges 1:4. Deshalb leuchtet die Rote Laterne aktuell bei der Gast-SpG . Dieses Mal geht es gegen den TSV Höpfingen III, der bisher auch noch ohne Sieg dasteht.

FC Donebach II – Eintracht Walldürn II: Thomas Kaiser hat seit der Sommerpause als Trainer der Eintacht Walldürn II das sportliche Sagen, ist mit seiner Mannschaft aber bisher noch ohne Erfolg. Jetzt sollen die ersten drei Punkte für Walldürn II her. Gegen den sieglosen Vorletzten, den FC Donebach II, stehen die Zeichen dafür ganz gut.

SpG Adelsheim II/Oberkessach II – FC Eubigheim: Für die Heimmannschaft lief mit zwei souveränen Siegen der Start sehr gut. Das soll sich nun im dritten Spiel nicht ändern, da die Spielgemeinschaft in dieser Runde auch oben mitspielen will. Der FC Eubigheim startete auch gut in die Spielzeit, und zwar mit einem Sieg und einem Unenschieden. Da kann man am dritten Spieltag schon vom einem Top-Spiel reden.

SpG Hettingen II/Altheim II – SV Buch/Brehmen: Der Zweitplatzierte der vergangenen Saison muss jetzt im dritten Spiel nach Hettingen. Da der SV Buch/Brehmen in der Runde unter die Top fünf möchte und bisher beide Begegnungen verloren hat, sollte diese kleine Negativserie schnellstmöglich geändert werden.

SpG Götzingen/Eberstadt II/Schlierstadt II – SpG Großeicholzheim II/Seckach II: Dieses Spiel scheint sehr ausgeglichen zu werden. Vielleicht hat Götzingen/Eberstadt II/Schlierstadt II durch das Heimrecht einen kleinen Vorteil.

TSV Buchen II – VfR Gomersdorf III: Sowohl der TSV Buchen II als auch der VfR Gommersdorf III holten vier Punkte aus den ersten beiden Spielen und die gleiche Tordifferenz von 4:1. Diese Konstellation verspricht ein gutes, spannendes und ausgeglichenes B-Klassen-Spiel.

SV Leibenstadt – SpG Krautheim II/Westernhausen II: Krautheim/Westernhausen II ist die bisher stärkste Mannschaft in der noch jungen Runde. Man will natürlich da weiter machen, wo man aufgehört hat und die nächsten drei Punkte holen, um den ersten Tabellenplatz zu verteidigen. Leibenstadt ist jedoch ein starker und ambitionierter Gegner, der versuchen wird, Paroli zu bieten. yab

Freitag, 18.09.2020