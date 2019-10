Titelfavorit VfB Altheim strauchelt in Ballenberg

SV Hettigenbeuern – SV Großeicholzheim 1:2

Tore: 1:0 (47., Elfmeter) Luca Ries, 1:1 (51.) Jack Kegelmann, 1:2 (59., Elfmeter) Matthias Militz. – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Walldürn).

Die Gäste übernahmen vom Anfang das Kommando. Der HSV hatte sein letztes Aufgebot auf den Platz gebracht, und so war Einbahnstraßenfußball vorprogrammiert. Durch einen Foulelfmeter ging der HSV in der 47. Minute mit 1:0 in Führung. Torschütze L. Ries. Großeicholzheim glich in der 50. Minute zum 1:1 aus. Großeicholzheim ging in der 60. Minute durch einen Foulelfmeter mit 2:1 in Führung.

FC Zimmern – SpG Sindolsheim I/Rosenberg II 5:0

Tore: 1:0 (22.), 2:0 (35.) je Hannes Barth, 2:0 (39.), 3:0 (41.) je Sebastian Mehl, 5:0 (90.+2) Nico Kipphan. – Schiedsrichter: Goran Eitelwein (Billigheim).

Barth erzielte verdient das 1:0. Gleich darauf traf Barth zum 2:0. Vor der Pause erzielte Mehl zwei Treffer zum 4:0. Kurz vor Schluss traf Kipphan noch zum 5:0-Endstand.

SpG Oberwittstadt II/Ballenberg – VfB Altheim 1:1

Tore: 1:0 (45.) Janis Lorenz Kappler, 1:1 (65.) Manuel Stein. – Schiedsrichter: Nico Dolpp (Oedheim).

Die Gäste waren immer wider gefährlich vor dem Tor der Gastgeber, Nachdem sich der Torhüter der SG mehrere male auszeichnete gelang Ballenberg mit dem Pausenpfiff nach einem Freistoß, der abgelenkt wurde, das überraschende 1:0. In der zweiten Hälfte waren die Gäste klar spielbestimmend. Es dauerte aber bis zur 75. Minute, bis sie den hochverdienten Ausgleich erzielten. Trotz zahlreicher guter Möglichkeiten blieb es bis zum Schlusspfiff beim für die Gastgeber glücklichen 1:1.

SpG Adelsheim/Oberkessach – SpG Bofsheim/Osterburken II 4:1

Tore: 0:1 (14.) Christian Keller, 1:1 (55.) Matthias Schmidt, 2:1 (67.) Michael Rese, 3:1 (73., Eigentor) Joshua Ebelle, 4:1 (77.) Daniel Hofmann. – Schiedsrichter: Serdar Döner (Schefflenz).

In der 16. Minute bekam Keller den Ball durchgesteckt und erzielte das 1:0 für die Gäste. Kurz vor der Pause vergaben Rese und Salig den möglichen Anschluss. Die heimische Spg setzte die Gäste weiterhin unter Druck und M. Schmidt erzielte nach Vorlage Ebel den Ausgleich. Adelsheim/Oberkessach setzte nach und ging durch Rese mit 2:1 in Führung. Nach abermals herrlicher Flanke durch Ebel erhöhte Hofmann auf 3:1 per Kopf. Der Schlusspunkt wurde erneut von Hofmann gesetzt, der nach starker Einzelleistung den Endstand erzielte.

SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen – TSV Höpfingen II 4:2

Tore: 1:0 (4.) Lukas Breunig, 1:1 (13.) Matthias Beckert, 2:1 (19.) Tino Sauer, 3:1 (42.) Jochen Baumann, 4:1 (77.,Eigentor) Andre Kuschel, 4:2 ( 87.) Patrick Biringer. – Schiedsrichter: Lars Knebel (Lohrbach).

L. Breunig eröffnete den Torreigen durch einen verwandelten Freistoß in der vierten Minute. In der 13. Minute glich Höpfingen aus. Bemerkenswert hierbei: D. Klim wollte klären, erwischte den Ball allerdings erst hinter der Linie. Auf Nachfrage des Schiris sagte er jedoch, dass der Ball bereits im Tor gewesen ist. Die SpG ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht beirren und erzielte durch T. Sauer nach einer Ecke die erneute Führung. J. Baumann baute mit seinem Tor die Führung bis zur Pause auf 3:1 aus. Die SpG erhöhte durch ein Eigentor auf 4:1. Auch der Anschlusstreffer kurz vor Spielende zum 2:4 änderte nichts mehr am verdienten Heimsieg der SpG.

SV Seckach – FC Bödigheim 2:0

Tore: 1:0 (13.) Jakob Schleier, 2:0 (90.) Kevin Ganske. – Schiedsrichter: Thomas Hartmann (Werbach).

In der zwölften Minute rappelte es im Gästetor, als J. Schleier gefühlvoll den Ball ins Tor beförderte. Brehm, Unser und Mehl hatten weitere Möglichkeiten für den SV, Bechler und Nehring für die „Germanen“. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste vehement auf den Ausgleich, ohne sich jedoch Tormöglichkeiten zu kreieren. Erst ab der 60. Minute kamen auch die Gastgeber, die ohne etatmäßige Offensivabteilung auskommen mussten, zu ersten Möglichkeiten. Dabei war oft S. Unser der Protagonist für Gefahr im Gästestrafraum. In einer spannenden Schlussphase gelang K. Ganske, der den zu weit aufgerücktem Keeper umspielte und aus 40 Metern ins leere Tor einschoss, das 2:0.

Hardheim/Bretzingen – SpG Krautheim/Westernhausen 1:1

Tore: 0:1 (15.) Hendrik Hettinger, 1:1 (25.) Marcel Steigerwald. – Gelb-Rote Karte für Hardheim (71.). – Schiedsrichter: Karl Kovacs (Schefflenz).

In einem schnellen und kämpferisch guten Spiel war der Gast leicht feldüberlegen. Hardheim/Bretzingen hielt dagegen, musste aber in der 14. Minute durch einen schnellen Angriff der Gäste das 0:1 hinnehmen. Die Heimmannschaft stellte sich jetzt besser auf den Gegner ein und erzielte nach einen Eckball das 1:1 durch Steigerwald. Nach der Pause war Hardheim/Bretzingen die überlegenere Mannschaft und hatte zahlreiche Chancen, die aber nicht verwertet wurden. Auch Krautheim/Wersternhausen hatte drei gute Chancen, diese wurden aber vom starken Hardheim/Bretzinger Torwart gut vereitelt. Somit endete das Bockbierfest-Spiel in Bretzingen mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

